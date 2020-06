Continua la formazione online del progetto LeggiAMO

Dallo scorso 13 giugno, fino a settembre diverse docenti e formatori specializzati mettono a disposizione la loro esperienza per i corsi di formazione indetti da LeggiAMO 0-18.



I destinatari sono insegnanti, educatori, bibliotecari, operatori culturali per l’infanzia, ma anche genitori, volontari e operatori sanitari; scopo delle iniziative è di formare personale qualificato che porti avanti con competenza il programma di promozione ed avvicinamento alla lettura con bambini e ragazzi.



Perché guidare i bambini e i ragazzi verso la lettura è un’attività che richiede responsabilità, che si impara passo passo, ha sempre bisogno di crescere e va tenuta in allenamento. Il progetto regionale di promozione della lettura LeggiAMO 0-18 ha, tra le sue attività, la formazione degli operatori, perché crede fermamente che la sensibilizzazione nei confronti della lettura (e l’accompagnamento di bambini e ragazzi attraverso essa) passi per una continua crescita di esperienza, di conoscenza, di studio e abbia bisogno di personale qualificato e preparato.



Ecco, dunque, che LeggiAMO 0-18 accoglie a piene mani le proposte formative impostate per i prossimi mesi dalle sezioni regionali di AIB e Nati per Leggere, importanti occasioni per condividere competenze e mettere a confronto diverse esperienze.Destinatari degli impegni di formazione di LeggiAMO 0-18 sono insegnanti, bibliotecari, operatori culturali per l’infanzia, educatori, operatori sanitari e genitori.

Calendario Nati per Leggere

Tecnologie digitali e bambini in età 0-6: rischi e opportunità. Le app che fanno amare i libri – Valeria Balbinot

sabato 13 giugno (10.00-12.00)

giovedì 16 luglio (16.30-18.30) - chiusura iscrizioni 6 luglio



Il ruolo della genitorialità e dell'ambiente di apprendimento familiare. Come supportare lo sviluppo nei primi anni di vita: meccanismi e possibilità di intervento – Giorgio Tamburlini giovedì 25 giugno (16.30-18.30)

venerdì 26 giugno (16.30-18.30)



Echi fra le pagine: la lettura dialogica in famiglia – Alfonso Cuccurullo

sabato 27 giugno (10.00-12.00)

sabato 11 luglio (10.00-12.00) - chiusura iscrizioni 29 giugno



Tocco, guardo, leggo: scelgo. Come familiarizzare con i libri per bambini in età prescolare e acquisire le competenze necessarie per gestire i libri in biblioteca, al nido, a scuola, in famiglia – Roberta Garlatti

sabato 4 luglio (10.00-12.00) - chiusura iscrizioni 29 giugno

sabato 18 luglio (10.00-12.00) - chiusura iscrizioni 6 luglio



Vantaggi e buone prassi della rete di promozione della lettura – Alessandra Sila

sabato 12 settembre (10.00-12.00) - chiusura iscrizioni 29 agosto

giovedì 17 settembre (16.30-18.30) – chiusura iscrizioni 29 agosto



Calendario AIB FVG

Incontri a cura di Associazione Hamelin (BO)



Le Meraviglie. Albo illustrato e non fiction

lunedì 22 giugno (9.30-11.30)



Di cosa sono fatte le nuvole. Il fumetto oggi

lunedì 29 giugno (9.30-11.30)



Al di là del mare. I migliori titoli recenti per adolescenti

lunedì 7 luglio (9.30-11.30)