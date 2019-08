Continua la proposta teatrale dell'Associazione Teatro2

L’Associazione Teatro2, presente da oltre quindici anni nelle scuole della Lombardia e del Piemonte, continua la propria attività teatrale in Friuli-Venezia Giulia, a Monfalcone, a Udine e a San Pier d’Isonzo proponendo dei laboratori di teatro per ragazzi e adulti, base e avanzato, corsi di dizione e lettura espressiva.

Da quest’anno la gamma delle proposte aumenta con una nuova serie di laboratori dedicati alla Teatroterapia e alla Clowneria.

Le proposte dei laboratori sono studiate per venire incontro alle esigenze più diverse, dal teatro social per tutti coloro che desiderano provare per la prima volta l'esperienza teatrale sino agli interessati che vogliono affinare le proprie competenze per chi ha già frequentato scuole di Teatro alla partecipazione a spettacoli tramite l’Associazione stessa.

L’ inizio dei laboratori è previsto con un Open Day. In particolare, il 9 settembre a Udine con la Teatroterapia dalle 20 alle 22 presso la sede di Universo Formativo in via Longarone 54, il 10 settembre con la presentazione di Teatro Base dalle 19 alle 20 e Letture Espressive dalle 20 alle 22 presso la Biblioteca di San Pier d’Isonzo e il 19 settembre dalle 19 alle 20 con Teatro Base e Letture Espressive dalle 20 alle 22 presso il Centro Poclen di Via Fontanot 43 a Monfalcone.

Ulteriori informazioni si possono trovare online sul sito dell’Associazione Teatro2, www.teatro2.it.

Per la prenotazione della prima lezione libera scrivere a info@teatro2.it oppure telefonare a Daniele 344 0922211, Gilda 334/1717281 o Sonia 339/5224933.