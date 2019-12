Conto alla rovescia per Escher a Trieste

Trieste si appresta a ospitare, dal 18 dicembre al 7 giugno 2020, al Salone degli Incanti, una mostra straordinaria, dedicata al geniale artista olandese Maurits Cornelis Escher. L’esposizione antologica, con 200 opere e tutti i suoi capolavori, è promossa e organizzata dal Comune di Trieste e Gruppo Arthemisia con Generali Valore Cultura, in collaborazione con M.C. Escher Foundation, curata da Federico Giudiceandrea, uno dei più importanti esperti di Escher al mondo, con il supporto di PromoTurismoFvg, special partner Ricola e Media coverage by Sky Arte.

Nella mostra triestina sono presentate per la prima volta, accanto alle opere più conosciute dell’artista, la serie "I giorni della Creazione", sei xilografie che raccontano la Creazione del Mondo. Tutti coloro che soggiorneranno almeno una notte negli alberghi di Trieste saranno omaggiati di uno speciale coupon che permetterà la visita gratuita alla mostra.

Comune, Arthemisia e Generali confermano una partnership già collaudata con il grande successo della mostra “I Love Lego”, a oggi campione di incassi nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia. Con questa esposizione Generali Italia rafforza la sua presenza a Trieste come attore di sviluppo della città, offrendo iniziative di crescita culturale per il territorio.

In programma il 22 gennaio una giornata di apertura gratuita per tutte le scuole (previa prenotazione del gruppo), alla quale seguiranno due tappe dei “Racconti dell’arte”, una dedicato agli studenti delle scuole secondarie e ai loro insegnanti e l’altra rivolta al pubblico generico. Si tratta di una narrazione moderna e coinvolgente a cura del critico e curatore artistico Sergio Gaddi, che dialoga con i nuovi linguaggi per ampliare la narrazione, approfondire la mostra e la vita dell’artista.

L’iniziativa sarà realizzata nella sede storica di Generali a Palazzo Berlam, edificio icona della città, legato profondamente alla storia della Compagnia, recuperato e riaperto alla città dopo un’importante ristrutturazione.