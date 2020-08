Conto alla rovescia per il Festival del Giornalismo

Torna dal 22 al 26 settembre il Festival del Giornalismo di Ronchi dei Legionari, organizzato dall’associazione culturale Leali delle Notizie e che giunge quest’anno alla sesta edizione. L'evento sarà presentato sabato 29 agosto alle 11 nel giardino del Consorzio di Bonifica di via Duca d’Aosta 1 a Ronchi dei Legionari (in caso di maltempo nella sala conferenze dello stesso Consorzio di Bonifica).

Un appuntamento, quello del Festival che ha trovato un suo posto nella vita culturale dell'Isontino e che punta, grazie alla sempre maggiore qualità e quantità di ospiti e di panel di discussione, a diventare punto di riferimento per ampliare la conoscenza su come nasce l'informazione e su coloro che, quotidianamente, fanno “il mestiere del giornalista”.

E raccontano non solo il proprio territorio, ma tutto ciò che di bello e di meno piacevole accade attorno a loro. Il mestiere del giornalista, che Montanelli amava bonariamente deridere, è però sempre più in serio pericolo, sia nella sua serietà che nelle modalità in cui viene svolto e manca la conoscenza di come si svolga questo affascinante e difficile lavoro e si è allentato il legame diretto tra chi produce la notizia e chi ne fruisce.

Filo che il Festival, con costanza e coscienza di essere solo uno strumento, cerca di creare. Quest’anno il Festival ha dovuto adattarsi alle norme e restrizioni imposte dalla pandemia di Corona virus, ma non ha voluto recidere il contatto “in presenza” con il suo pubblico e quindi il direttivo dell’associazione Leali delle Notizie ha deciso di far slittare il festival da giugno, periodo in cui tradizionalmente si è svolto e si svolgerà il Festival, a settembre. Se gli eventi di “Aspettando il festival...” si sono svolti online (17 e 24 giugno, 1 luglio- i video sono caricati sul canale youtube “Leali delle Notizie” e possono essere visti in qualsiasi momento), il programma vero e proprio del Festival si aprirà live martedì 22 settembre alle 18 nel palatenda allestito per l’occasione in via Martiri delle Foibe, accanto all’auditorium comunale.

Diversi i temi trattati nel corso dei cinque giorni di eventi, durante cui numerosi ospiti nazionali e internazionali avranno l'opportunità di relazionarsi e interagire con il pubblico. Sempre naturalmente nel rispetto delle norme anticontagio e delle relative prescrizioni, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la salute di pubblico e relatori. Il tutto sempre a pochissimi passi dal centro cittadino di Ronchi dei Legionari, nel cuore della Bisiacaria.

Il Festival si concluderà sabato 26 settembre con la consegna della terza edizione del “Premio Leali delle Notizie – in memoria di Daphne Caruana Galizia”, giornalista maltese uccisa in un attentato nell’ottobre 2016. Il premio, oltre ad essere consegnato ad un operatore dell'informazione che ha messo in pericolo la propria vita e quella della propria famiglia, sarà l'occasione per parlare ancora di libera informazione e di giornalisti minacciati ed uccisi.