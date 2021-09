Conto alla rovescia per il Festival del Giornalismo

Libertà di stampa, mafia, legalità, la politica della Seconda Repubblica, il tentato omicidio di Karol Woityla raccontato da Fabrizio Peronaci del Corriere della Sera e il presidente degli Stati Uniti Reagan raccontato dal direttore del TG2 Gennaro Sangiuliano le tematiche della prima giornata del Festival.

Sarà inaugurata martedì 7 settembre la VII edizione del Festival del Giornalismo a Ronchi dei Legionari organizzata dall’associazione culturale Leali delle Notizie. Un’edizione particolare, non solo per le problematiche causate dal Covid, ma soprattutto per la recente scomparsa della vicepresidente Cristina Visintini che nel corso del Festival sarà ricordata e senza la quale l’organizzazione della settima edizione non sarebbe stata possibile.

Nell’ultimo anno l’associazione ha lavorato alla realizzazione di un festival di qualità: più di 100 ospiti nazionali e internazionali, 60 incontri e panel di discussione, due mostre, due letture sceniche, una masterclass e 12 presentazioni letterarie. Non mancherà nell’ultima serata del Festival, sabato 11 settembre, la quarta edizione del "Premio Leali delle Notizie - in Memoria di Daphne Caruana Galizia" con cui l’associazione vuole sostenere la famiglia della giornalista maltese uccisa in un attentato nel 2017 sia nella ricerca della verità sul tragico delitto, sia nella lotta per la libertà di stampa nel mondo.

L’intera manifestazione sarà inoltre seguita da Barbara Schiavulli, reporter di guerra che, oltre a essere giornalista ospite a Ronchi, manderà in onda ogni pomeriggio il Live @Festival su Radio Bullets, di cui è direttrice: gli ascoltatori potranno dunque seguire tutti gli sviluppi della manifestazione quotidianamente.

I primi sei appuntamenti di “Aspettando il Festival…” si sono tenuti in diversi Comuni dell’Isontino e della Bassa Friulana e si concludono stasera alle 21 al giardino del Castello Alimonda, a Sagrado, con una lettura scenica su Dante recitata dall’attrice Sara Alzetta.

A partire da martedì la VII edizione del Festival, invece, si svolgerà interamente a Ronchi dei Legionari: nel palatenda accanto all’Auditorium comunale nel Piazzale Martiri delle Foibe, dove si terranno la maggior parte degli incontri, nel Giardino e nella Sala Conferenze del Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia con entrata da via Duca d’Aosta, nel Consorzio Culturale del Monfalconese in Villa Vicentini Miniussi e nella sede dell’Associazione in Piazzetta Francesco Giuseppe I.

L’intera manifestazione sarà gestita dal direttivo, dai collaboratori di Leali delle Notizie e da 12 volontari che aiuteranno l’associazione a garantire il rispetto delle norme anti-Covid. I volontari non sono solo di Ronchi dei Legionari e delle zone limitrofe, ma arrivano anche dai comuni più lontani del Friuli Venezia Giulia, indice del fatto che il Festival cresce sempre di più di anno in anno e comincia a essere conosciuto anche a livello nazionale.

Alle 17.30 partirà la manifestazione al palatenda con Libri Leali e la presentazione di “Ritorna la libertà di stampa. Il giornalismo italiano dalla caduta del fascismo alla Costituente. 1943-1947” di Giancarlo Tartaglia, direttore della Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI). L’autore dialogherà con Luciano Ceschia, già segretario generale della FNSI, e Carlo Muscatello, presidente regionale di Assostampa FVG. L’incontro rientra tra i corsi formativi riconosciuti dall’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia con iscrizione sulla piattaforma Sigef o in loco.

Si procederà poi alle 18.30 sempre al palatenda con la presentazione del libro “La voce di Impastato” con l’intervento degli autori Ivan Vadori, giornalista freelance, e di Elia Falaschi, fotografo. L’incontro sarà moderato da Margherita Reguitti, giornalista culturale. L’incontro sarà accompagnato da momenti musicali creati per l’occasione con la direzione artistica di Giuseppe Tirelli. Suoneranno Marco Bianchi alla chitarra, Giovanni Di Lena al violino, Nicola Tirelli alle tastiere e canterà Francesco Tirelli. Sarà poi inaugurata la mostra “La voce di Impastato” con gli scatti fotografici di Elia Falaschi nel Consorzio Culturale del Monfalconese in Villa Vicentini Miniussi.

Alle 19 sarà la volta dell’Aperitivo Letterario nel Giardino del Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia con Fabrizio Peronaci, capo servizio del Corriere della Sera, che presenterà il libro “Il crimine del secolo. L’attentato al papa e i casi irrisolti della ragione di Stato”. Dialogherà con l’autore Timothy Dissegna, direttore de Il Goriziano.

Alle 19.45 ci sarà, invece, in Piazzetta Francesco Giuseppe I l’incontro “Dialogo con un magistrato: Legalità come relazione e linguaggio” con il magistrato Donatella Salari in collaborazione con BILL – Biblioteca della Legalità. Introdurrà e modererà l’appuntamento Chiara Pinton del coordinamento Nazionale BILL.

Alle 20 si terrà la vera e propria inaugurazione della VII edizione del Festival del Giornalismo nel palatenda, a cui seguirà la presentazione Libri Leali di “Reagan. Il Presidente che cambiò la politica americana” del direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano. Dialoga con l’autore Pietro Comelli, vice caporedattore de Il Piccolo. Pure questo incontro rientra tra i corsi formativi riconosciuti dall’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia con iscrizione sulla piattaforma Sigef o in loco.

Si chiuderà la prima giornata di Festival alle 21.15 con l’incontro “Le dinamiche che hanno favorito l'affermazione in Italia della logica bipolare e dato fiato alla cosiddetta ‘seconda Repubblica’”. Interverranno il politico e giornalista Marco Follini, l’editorialista del Corriere della Sera Paolo Franchi, Gennaro Sangiuliano e il docente e scrittore Andrea Spiri. L’incontro sarà introdotto e moderato da Cristiano Fantauzzi, giornalista di Adnkronos.

Il Festival del Giornalismo segue le indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la normativa vigente in materia di contenimento da Covid-19, pertanto gli accessi saranno consentiti tenendo in considerazione le disposizioni ministeriali. La partecipazione a tutti gli eventi è libera e gratuita. La prenotazione per i singoli appuntamenti è consigliata chiamando al numero 0481 777625, su WhatsApp al 320 8143610, o via mail a info@festivaldelgiornalismoronchi.it. Sarà comunque possibile la registrazione in loco. Sarà inoltre rilevata la temperatura corporea e il pubblico dovrà indossare i dispositivi di protezione a tutela della salute individuale e di quella collettiva. Per partecipare agli eventi sarà richiesto il Green Pass o essere guariti dal Covid entro i sei mesi o, in alternativa, bisognerà presentare un tampone antigienico negativo effettuato nelle ultime 48 ore.

In caso di maltempo gli appuntamenti previsti in piazzetta Francesco Giuseppe I si terranno in Auditorium Comunale in Piazzetta dell’Emigrante, mentre quelli previsti nel giardino del Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia si terranno nell’adiacente sala conferenze. L'associazione ringrazia tutte le persone e le realtà che supportano le sue attività culturali. Un ringraziamento particolare va inoltre all’Amministrazione Comunale di Ronchi dei Legionari, alla Regione, alla Cassa Rurale del Friuli Venezia Giulia e alla Fondazione Carigo, a Coop Alleanza 3.0 e a tutte le persone e le realtà che continuano a supportare le attività culturali di Leali delle Notizie.