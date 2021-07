Conto alla rovescia per la settima edizione del Festival Lignano Noir

Il mare, la sabbia, le dune, la pineta, i colori e i profumi di Lignano si ritrovano in molte pagine di Giorgio Scerbanenco (1911-1969), che li ha resi immortali e li ha restituiti con un alone di mistero ai molti lettori che si sono emozionati leggendo le sue opere. A lui, riconosciuto maestro del noir che visse a Lignano e del quale la Biblioteca comunale conserva l’Archivio, è dedicato il festival Lignano Noir, che colora di giallo e nero l’estate culturale lignanese.



Con una serie di appuntamenti in luoghi significativi della località, Lignano si fa vetrina di autori e libri e ospita incontri, letture, conversazioni a tema, momenti di teatro e proiezioni cinematografiche che faranno conoscere e apprezzare le varie sfaccettature del genere giallo-noir.

Gli incontri d’autore inizieranno proprio in riva al mare il 6 luglio, al Sabbiadoro Beach Bar, con lo scrittore Tullio Avoledo, che con il romanzo “Nero come la notte” ha vinto il Premio Scerbanenco 2020. A seguire altri scrittori contemporanei che esprimono il noir attraverso stili, tematiche e ambientazioni diverse, ma tutti con storie intense e ricche di fascino: Luca Crovi, Pierluigi Porazzi, Franco Forte, Ilaria Tuti e Maurizio de Giovanni sono gli ospiti che verranno a Lignano per incontrare il pubblico del Festival.



Inoltre, insieme a, ci sarà anche l’opportunità di vedere di persona alcuni, conservati nell’Archivio Giorgio Scerbanenco nella Biblioteca Comunale.: il primo con la scrittrice, il secondo con il giornalistasul tema “”.e le proposte si infittiranno: uno spettacolo di teatro a leggio in collaborazione con la sede Rai per il FVG, proiezioni “” in collaborazione con le Teche Rai, immagini e conversazioni su Dario Mellone e Giorgio Scerbanenco con la partecipazione di Saverio Paffumi.E ancora, il 28 agosto, la cerimonia di premiazione dei vincitori della 7^ edizione del Premio Scerbanenco@Lignano per il racconto giallo/noir, suddiviso nelle due sezioni Adulti e Ragazzi (fino a 16 anni). I racconti concorrenti, inediti e della lunghezza massima di 10.000 battute, dovranno pervenire alla segreteria del Premio entro il 25 luglio (regolamento sul sito www.lignano.org. I racconti vincitori verranno premiati con la pubblicazione nel quotidiano Messaggero Veneto, ripercorrendo così le orme di Scerbanenco, che divenne famoso con i racconti pubblicati sul Corriere della Sera. L’autore del racconto vincitore della sezione Adulti riceverà anche un premio in denaro e la pubblicazione del testo all’interno di un volume della prestigiosa collana Il Giallo Mondadori., per la gioia dei suoi numerosi fan,, celebre creatore del Commissario Ricciardi, di Mina Settembre, Sara Morozzi e dei Bastardi di Pizzofalcone (30 agosto).Tante occasioni di conoscenza, lettura e approfondimento che consentiranno al pubblico di sondare il mondo del noir; il tutto nell’ambiente amichevole di Lignano, che regala nello svago della vacanza il piacere della cultura, all’insegna di quell’emozione di sentirsi bene che nasce anche dalla crescita culturale.: per gli incontri fino al 17 agosto: c/o Biblioteca (da lunedì a venerdì 14:30-22:30, sabato 9:30-19:00), tel. 0431.409160, biblio@lignano.org; per gli eventi dal 22 agosto: c/o Cinecity tel. 3341058083, cinecitylignano@gmail.com.Il festival Lignano Noir è promosso dall’Assessorato alla Cultura della Città di Lignano Sabbiadoro, è organizzato dalla Biblioteca Comunale, con la direzione artistica di Cecilia Scerbanenco e il Comitato Scientifico presieduto dal prof. Elvio Guagnini.