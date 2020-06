Conto alla rovescia per le 'Giornate Fai all'aperto'

L'emergenza Covid-19 ha richiesto tanti sacrifici a tutti e ha portato il Fondo Ambiente Italiano ad annullare le "Giornate Fai di Primavera", appuntamento molto atteso dai volontari, dai soci e da tantissimi italiani e stranieri. Consapevole della capacità della cultura e della bellezza di riunire nuovamente i nostri concittadini e attirare chi tornerà a visitare il nostro Paese, il Fai ha deciso di promuovere un'iniziativa speciale, le "Giornate Fai all'Aperto", che si terranno in tutta Italia il 27 e 28 giugno.

In Fvg saranno sette le località dove i partecipanti, rigorosamente su prenotazione, potranno rivivere la bellezza, in un’esperienza gioiosa e serena, ma all’insegna della sicurezza. Le località interessate sono Ariis di Rivignano Teor, Premariacco, Sacile, Spilimbergo, Talmassons, Zuglio e Trieste. I dettagli di questo weekend speciale saranno svelati martedì 23 giugno, in una conferenza stampa nazionale.

Come detto, saranno fondamentali le prenotazioni: ogni persona interessata potrà riservare al massimo quattro posti accedendo al sito www.giornatefai.it entro le 15 del 26 giugno; sarà richiesto il versamento di un contributo (a partire da 3 euro per chi è già socio e 5 euro per chi non lo è ancora); i fondi raccolti saranno interamente destinati a consentire la prosecuzione delle attività istituzionali in cui la Fondazione si impegna da 45 anni, come il restauro, la tutela, la valorizzazione del patrimonio d’arte e natura italiano. Un modo per essere "vicini nella distanza".