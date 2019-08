Cordoglio per la morte di Guido Cecere

Cultura in lutto per la morte del fotografo barese di nascita ma pordenonese d'adozione, Guido Cecere, 72 anni. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato ieri mattina da un diportista, a Trieste, in mare, a una ventina di metri di profondità. L'uomo mancava da casa da alcuni giorni e la sua scomprasa era stata denunciata dalla moglie.Era curatore della mostra fotografica di Sergio Scabar, 73 anni di Ronchi dei Legionari, morto pochi giorni fa.

Grande il dolore per la morte di Cecere, che è stato - tra le cose - membro del comitato scientifico del Craf di Spilimbergo, che si unisce al coro di cordoglio per l'improvvisa scomparsa del professore.

Membro del comitato scientifico del Centro è stato da sempre fra i principali promotori di iniziative culturali legate alla fotografia: "Una persona speciale - ha dichiarato il responsabile delle esposizioni Walter Liva - di lui conserviamo il ricordo della sua competenza e della sua umanità, è difficile e doloroso dirgli addio". Guido Cecere è stato premiato dal CRAF con il riconoscimento alla carriera nel 2009 "Friuli Venezia Giulia Fotografia" e ha curato per l'Ente numerose mostre.



"Al momento - ricorda Luca Giuliani, responsabile della direzione - Guido era coinvolto assieme a Walter Criscuoli, Pierpaolo Mittica e Stefano Perulli in un progetto per il CRAF che per la prima volta voleva mettere assieme i fotografi di tutto il Friuli: una mostra collettiva in programma a dicembre, in occasione dell'inaugurazione del nuovo deposito climatizzato del CRAF, la casa della fotografia friulana e ora anche sua. Era venuto spontaneo pensare a Guido per orchestrare questa iniziativa: il suo profilo interdisciplinare, le sue solide conoscenze, il suo alto senso istituzionale di rispetto per i fotografi e per gli enti culturali lo hanno portato a ricoprire un ruolo sempre di primo piano, equilibrato e sensibile che interpretava con grande rigore e padronanza della materia, di garanzia scientifica e allo stesso tempo di passione per la fotografia sopra a tutto".



"La scomparsa di Guido Cecere ci colma di tristezza, è stato un punto di riferimento per il CRAF e per tanti fotografi che hanno avuto il privilegio di ascoltarne gli insegnamenti - afferma il presidente Enrico Sarcinelli - la sua anima gentile, la sua raffinata cultura e l'amore per la fotografia ci accompagneranno per sempre".