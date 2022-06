Fondazione Pordenonelegge si unisce al cordoglio per la scomparsa di Abraham Yehoshua, lo scrittore israeliano che ha saputo raccontare con maestria, lucidità e umana partecipazione il rapporto con la diaspora e il conflitto israelo-palestinese.

Il suo ricordo come protagonista di eventi culturali di riferimento è ancora vivissimo: nel 2009 Yehoshua era stato a Pordenonelegge in veste di vincitore del Premio FriulAdria La storia in un romanzo: testimone letterario della staffetta evolutiva tra le diverse generazioni israeliane, Yehoshua aveva trasmesso quel "qualcosa con una piccola aggiunta" che porterà i suoi discendenti a sentirsi più "umani in tutti i sensi".

E otto anni fa Yehoshua era stato a Lignano Sabbiadoro, vincitore della XXX edizione del Premio Hemingway per la Letteratura, "per avere costruito, con maestria narrativa e poetica, una potente allegoria del destino del suo popolo, nella storia e nella contingenza politica attuale".

La Giuria, presieduta dallo scrittore Alberto Garlini, ricorda "la sua lezione e la sua capacità di guardare alla scrittura, ma anche all’arte, alla poesia, alla musica - e all’esperienza catartica che ad esse si associa – come ad un potente antidoto in grado di risanare drammatiche situazioni di frattura o di smarrimento, così frequenti nel nostro tempo". E, aggiunge il presidente Garlini, "nonostante fosse in un momento famigliare difficile, Yehoshua decise di venire comunque a Lignano per onorare l’impegno e per rispetto dei lettori italiani che lo aspettavano. Un ricordo che, da allora, rimane nitido e intenso, ripensando a quell’edizione del Premio Hemingway".