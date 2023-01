La Società Filologica Friulana, con il sostegno dell’ARLeF - Agenzia Regionale per la Lingua Friulana, avvia lunedì 6 febbraio la quarta edizione del Corso pratico di lingua e cultura friulana online LC1 livello base, sulla base dei contenuti del primo volume della collana “Lenghe e culture” di Maria Chiara Visintin e Gabriele Zanello, dedicato alla formazione linguistica degli adulti.

Il corso è gratuito e si sviluppa in dieci settimane di attività in modalità asincrona, su piattaforma Moodle, nel corso delle quali vengono proposti video di introduzione alla storia del Friuli; video di illustrazione delle regole grammaticali; esercitazioni di comprensione dei brani e della grammatica; breve test finale necessario per passare all’attività successiva. Sono attivi un forum di discussione per spiegazioni e assistenza e uno sportello di conversazione in diretta con i tre tutor del corso, una volta alla settimana su prenotazione.

Sono previsti tre incontri sincroni su piattaforma Zoom, della durata di circa un’ora ciascuno, per effettuare un dettato e una lettura, nonché favorire l’interazione orale con il tutor del corso e con gli altri corsisti.

I materiali didattici vengono caricati su Moodle ogni settimana e restano a disposizione in modo continuativo, per consentire ai partecipanti di svolgere le attività predisposte dal corso in totale autonomia e negli orari desiderati. I posti disponibili sono 90.

Iscrizioni entro venerdì 3 febbraio a questo link

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Formazione della Società Filologica Friulana www.filologicafriulana.it rif. Elena De Sanctis, tel. 0432 501598 int. 3, formazione@filologicafriulana.it