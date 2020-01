Il Comune di Campoformido, guidato dal sindaco Erika Furlani, e la Società Filologica Friulana, con il sostegno dell'Arlef, organizzano un corso pratico di lingua friulana. Il corso si svilupperà in 13 incontri settimanali da due ore l'uno (per un totale di 26 ore). Le attività del corso saranno grammatica e grafia della lingua friulana e approfondimenti di aspetti storico-culturali e si terranno presso la sede della Pro Loco di Campoformido, che il Comune ringrazia per la collaborazione. Il corso è aperto a tutti e non è richiesta la conoscenza del friulano o titoli di studio particolari.

Perché parlare tanto di friulanità, d’identità locale, di lingua del Friuli, di cultura della nostra terra? Lo spiega il vicesindaco di Campoformido, con delega alla Cultura Christian Romanini: “Perché proprio in un'epoca in cui il rischio si chiama globalizzazione (e aggiungerei anche omologazione), diventa fondamentale valorizzare la nostra diversità linguistica e culturale, non per dirci che 'siamo più belli e più bravi...' ma semplicemente perché siamo diversi, eredi di una storia importante che affonda le radici in Aquileia”, sottolinea Romanini che continua “Ippolito Nievo parlava di 'un piccolo compendio dell'Universo': solo in Friuli si incontrano le tre principali culture d'Europa: il ceppo latino (con friulano e italiano), quello slavo e quello germanico... Vogliamo buttare questo patrimonio millenario? Io no! E conoscendo meglio la nostra identità e la nostra lingua, sarà più bello anche imparare le lingue straniere (come è giusto fare)” conclude il vicesindaco Romanini.

QUANDO E DOVE: dal 29 gennaio, ogni mercoledì, dalle 20 alle 22 nella Sede della Pro Loco Campoformido, in via E. De Amicis, 2 – Campoformido.

Per iscrizioni: Biblioteca Comunale: mercoledì 10-12, mercoledì, giovedì e venerdì 14.30-18, sabato: 9.30 - 12.30; tel. 0432 652083 – biblioteca@comune.campoformido.ud.it