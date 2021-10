Il Trieste Science+Fiction Festival con Mondofuturo presenta in anteprima il nuovo libro della neuroscienziata Anna D’Errico: Profumo di niente. Perdere l’olfatto e riscoprire i propri sensi (Codice Edizioni, 2021) in libreria dal 4 novembre.



Venerdì 29 ottobre, alle 12, sul canale YouTube del Festival, la giornalista Simona Regina intervista l’autrice per conoscere meglio un senso antico e ancora misterioso: l’olfatto.



«Spesso sottovalutiamo l’importanza degli odori. Fino a quando smettiamo di sentirli». E allora dall’anosmia - «in termini medici ci si riferisce ad anosmia quando si ha la perdita totale della funzione olfattiva» - alla fantosmia - «quando addirittura si hanno allucinazioni olfattive e si percepiscono odori che in realtà non ci sono» - la neuroscienziata e divulgatrice Anna D’Errico racconta come sarebbe un mondo senza odori e spiega perché molti aspetti della nostra vita possono effettivamente essere compromessi dalla perdita dell’olfatto.



C’è chi non sente gli odori fin dalla nascita, chi li percepisce in modo alterato e chi ha perso l’olfatto a causa di un incidente o di un’infezione, come nel caso di Covid-19: tra i sintomi comuni della malattia c’è proprio la perdita di gusto e/o olfatto.«E poi, analogamente a vista, udito e tatto, con l’avanzare dell’età anche l’odorato subisce un certo declino, anche se molto spesso i pazienti non ne sono consapevoli. I dati epidemiologici indicano che nella fascia di età tra i sessantacinque e gli ottant’anni circa il 50 per cento della popolazione sana ha alterazioni olfattive, e dopo gli ottant’anni si arriva al 70 per cento».Anna D’Errico nel libro illustra il legame tra il senso dell’olfatto e le nostre abitudini, proprio dal punto di vista di chi gli odori non li può sentire.Cosa perdiamo quando perdiamo l’olfatto? Cosa si prova?Ma per gli appassionati e le appassionate di fantascienza venerdì 29 ottobre cercheremo di capire anche che odore ha la spezia di Arrakis, nell'universo narrativo creato dallo scrittore Frank Herbert.