In occasione delle celebrazioni della Festa del Friuli – Fieste dal Friûl, il Gruppo Consiliare regionale Misto – Open Sinistra Fvg organizza, lunedì 4 aprile dalle ore 17.30 c/o la Sala Pasolini nella Sede della Regione di Udine, un incontro pubblico dal titolo “Cosa significa tutelare una lingua oggi. C’è bisogno di rinnovare la legge regionale 29/2007?”.



Vi parteciperanno Furio Honsell, Consigliere regionale, e Alessandra Kersevan, rappresentante della Casa editrice Kappa Vu.



In collaborazione con Kappa Vu verrà presentato il libro “Viaggio alle origini del logos” di Adriano Ceschia. Con l’autore dialogherà la Prof.ssa Caterina Drusin del Liceo Copernico di Udine.

Per l’accesso si richiede il green pass e l’utilizzo della mascherina.