Cosa ti rode? ospita Barbara Franchin

Lunedì 19 aprile La Contrada ritorna online con una nuova puntata di "Cosa ti rode?", la rubrica di intrattenimento culturale in diretta sui canali social (Facebook e YouTube) a cura di Daniela Sartogo ed Enza De Rose.



Alle 18 Livia Amabilino intervisterà in diretta, dal Teatro dei Fabbri, Barbara Franchin, direttrice e supervisore di International Talent Support (ITS), piattaforma di scouting da lei fondata nel 2002 che offre supporto, visibilità e opportunità a giovani designer provenienti da tutto il mondo.



Insieme ripercorreranno la sua carriera e la nascita di ITS, degli eventi e iniziative correlate, dell'archivio ITS e dell'Associazione Culturale EVE Laboratorio di ricerca della creatività. E poi di moda, di design e qualche curiosità, una in particolare che lega Barbara al Teatro la Contrada.