Creatività con gli occhi della scienza

Terza edizione per il Malnisio Science Festival, rassegna dedicata alla scienza, raccontata a voce nella centrale Pitter a Montereale Valcellina con gli interventi di 30 illustri relatori, ma anche attraverso i sensi, grazie agli esperimenti dei punti esperienziali, e persino i fumetti scientifici. Il filo conduttore 2019 sarà la ‘creatività nella scienza’, mentre resta intatta la formula fatta di oltre 30 conferenze gratuite, in parallelo sabato 5 e domenica 6 e alternate ogni 45 minuti.

La ‘scienza per tutti’ viene raccontata per far conoscere le più interessanti novità nell’ambito di medicina, glaciologia, psicologia fisiologica, astrofisica, ingegneria chimica, nutraceutica, farmacologia, robotica, comunicazione della scienza... Il weekend creativo sarà una continua scoperta, dall’orologio che misura l’origine della vita agli effetti sul cervello delle pratiche meditative e contemplative, dal modo in cui si formano le connessioni nervose al viaggio alla scoperta dei neutrini, fino ai robot bio-ispirati, pensati per poter lavorare a contatto con il corpo umano.

Tra gli ospiti: Roberto Colucci, che parlerà dell’eccezionale scoperta di un ghiacciaio nascosto a quota 1.800 metri nell’altopiano di Casera Razzo; Dario Bonanomi, che ha dato il nome dell’alpinista friulano Riccardo Cassin al gene che guida i motoneuroni del midollo spinale verso i muscoli. E ancora: Andrea Cossarizza - professore di fama mondiale nato a Spilimbergo - parlerà dell’importanza per lo scienziato di fondere competenze diverse e pensare al di fuori dagli schemi. Silvia Marchesan, inserita dalla rivista Nature tra gli 11 ricercatori “che stanno lasciando il segno”, racconterà la sua ricerca focalizzata sulle nanotecnologie per sviluppare materiali intelligenti e soluzioni a basso impatto ambientale.