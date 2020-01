Crescono i numeri della biblioteca di Ronchi

Continua a crescere il rapporto tra residenti, patrimonio librario e iscritti al prestito. Con una popolazione residente che si attesta poco sotto i 12.000 abitanti, il patrimonio della Biblioteca Sandro Pertini si attesta a 81.799 libri, 7.928 Dvd e 3906 Cd musicali e un numero di iscritti di 7.939 (erano 7.738 nel 2018) con un incremento di 201 nuovi iscritti. "Una struttura che macina numeri già da tanti anni e che si asserisce tra le prime biblioteche comunali in tutta la regione", commenta l'assessore comunale Mauro Benvenuto.

"Una volontà da parte dell’amministrazione di proseguire nella crescita culturale a favore dei nostri cittadini con l’incremento del nostro patrimonio. Sono state 440 le novità librarie acquistate, a fronte di un rinnovamento sempre aggiornato che i nostri utenti e non solo apprezzano moltissimo, visto che con l’interprestito i libri viaggiano grazie al sistema BiblioGo in tutte le 26 biblioteche dei comuni consorziati e aderenti", prosegue Benvenuto.

Nei numeri legati al prestito l’anno 2019 si attesta a 42.220 (47206 nel 2018) su un totale del sistema bibliotecario di 194.167 (200.639 nel 2018). Nonostante il numero in calo nel corso dell’anno passato, la biblioteca ha effettuato il 21,74% dei prestiti totali di tutto il sistema.

"I dati in calo relativi ai prestiti fra l’altro di tutto il sistema sono probabilmente dovuti alla crescita degli utenti che utilizzano MLOL per il prestito degli e-book. Purtroppo di questi prestiti non si riesce ad avere evidenza. Ma questi dati si riferiscono esclusivamente ai prestiti locali; nel corso del 2019 ci sono stati 5.090 interprestiti in entrata (5129 nel 2018) e 7.844 interprestiti in uscita (8004 nel 2018). I prestiti locali sono suddivisi in fasce d’età tra 0-6 anni, 1.514, tra 7-14 anni 5.647, tra 15 -18 anni 806, tra 19-35 anni 4.452, tra 36-60 anni 18.459, e per gli over 60, 11.331", spiega ancora l'assessore.

"E’ stato fatto un importante lavoro con i bambini delle scuole: nel corso del 2018 sono stati prodotti 80 incontri, mentre quest’anno abbiamo raggiunto 97 incontri, una biblioteca che costituisce un ruolo culturale di rilievo tra i piu giovani. Facendo due calcoli, la Biblioteca con le sue 20 ore di apertura settimanale gestisce un giro di 1.060 prestiti a settimana. Numeri davvero importanti e confortanti visto l’enorme lavoro che c’è dietro. Un impegno fatto di competenza e gentilezza da parte di tutto il nostro personale che non finirò mai di ringraziare", commenta ancora Benvenuto.

"Tra tutto anche diversi i volumi scartati (6.479) o perché deteriorati o perché derivanti da diverse donazioni che la biblioteca riceve quasi quotidianamente, che non sempre possono essere integrate nella mole già in possesso, ma con l'attivazione del nostro progetto di dare una seconda vita al libro ha preso il via con alcune donazioni effettuate verso gli istituti scolastici, le associazioni, una casa circondariale e una struttura del Servizio Sanitario. Un gesto di solidarietà che passa attraverso l'amore per la letteratura che contraddistingue da anni la nostra biblioteca, fucina di idee e di tante iniziative culturali", spiega ancora l'assessore.

"Vista la soddisfazione dei nostri utenti rispetto agli standard qualitativi dei servizi erogati e l’elevato numero dei prestiti registrato, tutte le nostre azioni saranno finalizzate a mantenere e consolidare l’offerta del servizio, adeguandola alle varie esigenze rispetto le varie fasce di utenza potenziando l’oifferta attraverso nuovi acquisti. Continueremo anche quest’anno a investire sulla promozione culturale legata a eventi e iniziative promosse attraverso la nostra biblioteca e il nostro assessorato alla cultura. E’ fondamentale sostenere e consolidare un sistema culturale particolareggiato, di alto livello, con la capacità di creare spazi di incontro e di scambio tra diverse discipline culturali. Per far si che i cittadini possano avere una buona conoscenza, una buona attenzione ai temi del sapere, dell’istruzione è necessario diffondere molteplici iniziative e manifestazioni dedicate a più temi possibili", conclude Benvenuto.