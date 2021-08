Crimini a Nord-est per 'Pagine d'estate' a Gradisca

Come si aprono le mafie la strada e mettono radici a Nord-Est? Se ne parlerà a Gradisca con la giornalista e scrittrice Luana de Francisco venerdì 20 agosto alle ore 21 nella serata condotta da Margherita Reguitti nell’ambito della rassegna “Pagine d’estate” promossa dal Comune. L’incontro si terrà con ingresso gratuito nella Corte Marco d'Aviano di Palazzo Torriani - accesso da via Bergamas, in caso di pioggia in Sala del Consiglio comunale.



Prendendo spunto dal suo libro inchiesta “Crimini a Nord-est” (ed. Laterza, 2020) firmato con Ugo Dinello, si tratterà dei fenomeni mafiosi sull’asse fra Friuli Venezia e Veneto, ma non solo. La pubblicazione infatti è una ricostruzione documentata e ragionata delle trame e degli interessi delle mafie, italiane e straniere, nelle regioni fra le più ricche e economicamente dinamiche del Paese. Droga, armi, esseri umani: sono questi i filoni del crimine resi particolarmente redditizi anche dalla presenza dei confini che fanno del Nord-Est il centro e crocevia di traffici che alimentano la mappa dei reati internazionali e locali. Dove la rotta balcanica della droga si congiunge a quella dal meridione, transitano i carichi di armi serbi e croati via terra e via mare e passano anche le vittime della tratta di esseri umani. Se ciò non bastasse la complessità dell’intreccio malavitoso è reso ancor più intricato dal fenomeno della mafia del Brenta, unica nata fuori dai territori meridionali.



Il libro, frutto di lunghe inchieste giornalistiche, è la fotografia della lotta all’espansione dell’economia criminale in un territorio che attrae non soltanto per le sue ricchezze e la vivacità imprenditoriale, ma anche per la propensione di una fetta delle forze produttive a non rispettare le leggi, a guadagnare di più fare con operazioni nel sommerso, a dribblare il fisco per fare “nero”.Goriziana d’origine Luana de Francisco si occupa da oltre un decennio di cronaca giudiziaria per il Messaggero Veneto, collaborando con Repubblica. “Crimini a Nord Est” è il suo secondo libro, dopo “Mafia a Nord-Est”, coofirmato con Ugo Dinello e Giampiero Rossi, uscito nel 2015 per Bur. E’ segretaria del Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia ed è stata vice coordinatore dell’Osservatorio regionale antimafia.