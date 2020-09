Crimini a Nord-est svela le trame oscure della criminalità organizzata

Martedì 15 settembre 2020 alle ore 20.30, presso il Kulturni dom di Gorizia (via I. Brass, 20), sarà presentato, nell’ambito della rassegna “Novecento inedito”, il libro "Crimini a Nord-est" scritto da Luana de Francisco e Ugo Dinello, edito dalla casa editrice “Editori Laterza” (2020). Ospiti dell’incontro saranno gli autori, i quali verranno introdotti da Anna Di Gianantonio.



Le trame oscure della criminalità organizzata nella locomotiva economica nazionale. Un pezzo del mondo imprenditoriale che ha scelto la piovra per fare affari. Le misure necessarie per contrastare la pericolosa avanzata del crimine a Nord-Est. “Droga, armi, esseri umani. E soldi, tanti soldi. Basta uno sguardo alla carta geografica per capire come il Nord-Est sia al centro dei traffici che alimentano il crimine internazionale che a sua volta foraggia il crimine locale. Qui la rotta balcanica della droga si congiunge a quella dal Meridione. Convergono da Est i carichi di armi serbi e croati via terra e via mare e le vittime della tratta di esseri umani attraverso il confine orientale. Nel bel mezzo di tutto ciò, l'unica mafia nata al di fuori delle regioni meridionali, la mafia del Brenta.”



La serata è promossa dall’ANPI – Sezione di Gorizia, dall’IRSREC FVG in collaborazione con COOP Alleanza 3.0, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, dal Kulturni dom di Gorizia, dalla rivista “Isonzo-Soča” e dal Forum di Gorizia.



Ingresso libero. Per informazioni: Kulturni dom – tel. 0481 33288; email info@kulturnidom.it. I promotori avvertono i partecipanti che sarà obbligatorio rispettare le adeguate distanze tra una persona e l’altra e indossare le mascherine protettive di naso e bocca, secondo le regole anticovid-19.