Cultura, ancora pochi giorni per le richieste di contributo

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Udine ha pubblicato l’avviso per la concessione di contributi per la realizzazione di specifiche iniziative in ambito culturale.

L’avviso interessa le attività che verranno realizzate nei mesi da gennaio a maggio 2020 e la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 24 gennaio 2020.



Sono ammesse tutte le iniziative, manifestazioni, rassegne nei settori del teatro, della musica, del cinema, dello spettacolo dal vivo, della cultura locale, popolare e etnografica, delle arti visive e delle espressioni artistiche, scientifiche, umanistiche, della cultura classica, della ricerca storica, della lettura, della letteratura, temi di attualità e delle scienze sociali.



L’avviso è stato pubblicato sul sito del Comune di Udine dove è possibile reperire la modulistica necessaria per presentare la domanda.