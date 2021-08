Cultura in eredità

Lo spettacolo dal vivo come punto di rinascita personale e collettivo. Questa l’idea che ha guidato gli organizzatori del MittelFest nel realizzare l’edizione 2021, che si terrà a Cividale del Friuli dal 27 agosto al 5 settembre. Un’edizione particolarmente rilevante perché taglia il traguardo dei 30 anni di un festival multidisciplinare – teatro, musica e danza – e internazionale che ha sempre rappresentato un punto di incontro tra le esperienze italiane e balcaniche, rendendo Cividale un aggregatore di pensieri, visioni e prospettive. A trent’anni dalla prima edizione, MittelFest è ancora il punto di approdo di artisti e pubblico, luogo di un dialogo costante tra le diverse anime che convivono nel territorio della Mitteleuropa. Ma cosa significa dire Mitteleuropa oggi? Sarà inevitabilmente un mondo nuovo quello che dovremo far sorgere dopo la pandemia che ha unito, nella stessa sfida, il globo intero. Cosa tenere del passato? Queste le domande che attraversano il tema del 2021, “eredi”.



La scelta del tema e la direzione sono di, lui stesso “giovane” ed erede della tradizione teatrale, cresciuto come drammaturgo e regista per lo più in ambito emiliano, con un solido percorso professionale anche all’Università di Bologna, ora al suo primo anno del triennio 2021 – 23 che lo vedrà in carica per la rassegna friulana.è la parola scelta come tema per Mittelfest 2021 per il suo trentennale, una parola che racchiude una geografia e una storia che, in tre decadi, sono state alquanto mobili, nonché, con gli spettacoli, si è tentato di proporre al pubblico strade diverse, che rispondano talvolta a ciò che a Mittelfest si cerca, altre volte a ciò che a Mittelfest sorprende”, spiega il direttore Pedini.Uno degli aspetti rinnovati di Mittelfest 2021 sarà la sua formula scandita in due importanti festival e una presenza sul territorio continuativa, per non fare di Mittelfest un evento episodico, ma un reale momento di crescita che unisce più realtà all’interno di una terra, e questa terra a una dimensione internazionale. Per il presidente Roberto Corciulo “è fondamentale attirare a teatro i bambini che diventeranno gli spettatori del futuro. La cultura è la vera eredità da trasmettere al futuro” .