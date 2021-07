Cultura in lutto, addio a Roberto Calasso editore di Adelphi

Cultura in lutto, è morto ieri sera a Milano Roberto Calasso, l'editore di Adelphi. Aveva 80 anni ed era malato da tempo. Lo ha annunciato la casa editrice che proprio oggi pubblica l'ultima opera di Calasso, 'Bobi' su Roberto Bazlen, l’ideatore di Adelphi.

Grazie, da parte di tutta la casa editrice, per gli innumerevoli messaggi di vicinanza e affetto. Ci sarebbe molto altro da dire ma in momenti come questi manca la lucidità per farlo, ed è preferibile il silenzio. pic.twitter.com/S1KeY1f5ag — Adelphi Edizioni (@adelphiedizioni) July 29, 2021

"Esprimo profondo dolore per la scomparsa di Roberto Calasso - scrive Furio Honsell consigliere regionale di Open Sinistra Fvg -, che come editore portò una ventata di innovazione nell'editoria italiana e seppe scrivere opere di "storia delle idee" fondamentali che emanciparono il nostro paese. Quando ero sindaco in un'occasione memorabile venne a Udine anche per presentare un libro fondamentale per comprendere l'opera dei Tiepolo, e soprattutto alcuni dei quadri affreschi e incisioni a Udine: 'Rosa Tiepolo'". L'incontro cui fa riferimento il già sindaco di Udine, Honsell, si è svolto nel 2010, quando Calasso venne a Udine per presentare il volume 'Il rosa Tiepolo' (ed. Adelphi).

"Addio a Roberto Calasso, scrittore colto e amato, con le Edizioni Adelphi ha segnato la cultura del Novecento in Italia. Il segno distintivo dell’attenzione alla Mitteleuropa e il connubio con Bobi Bazlen lo stringono al clima letterario della Trieste più europea". Lo scrive su Twitter la senatrice e saggista triestina Tatjana Rojc (Pd).