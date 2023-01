Da Firenze a Cividale per studiare il Tempietto Longobardo

Si parlerà di “metodologie innovative nella pulitura non invasiva delle pitture murali e degli stucchi altomedievali del Tempietto Longobardo” nel seminario organizzato dall’Ufficio Unesco del Comune di Cividale del Friuli in collaborazione col restauratore Stefano Tracanelli, che si terrà nel Monastero di Santa Maria in Valle, martedì 24 gennaio, dalle 9.

Nel seminario, ad affiancare il restauratore Tracanelli, ci sarà l’eminente studioso Leonardo Borgioli, responsabile Tecnico Scientifico del CTS Conservation di Firenze, uno dei massimi esperti del settore, che approfondirà le tematiche degli aspetti innovativi di questa tecnica, già applicata sugli stucchi longobardi.

Infatti è consuetudine del restauratore Tracanelli organizzare incontri per condividere con gli addetti ai lavori le metodologie applicate, soprattutto per questo importante sito Unesco. A questo incontro, per gli addetti ai lavori, seguiranno ulteriori iniziative a carattere divulgativo.