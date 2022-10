Da Friuli e Slovenia all'Egitto: un convegno ripercorre le tracce delle Aleksandrine

Il filo che ha legato dalla seconda metà dell'Ottocento il Friuli all'Egitto, è tutto femminile ed è protagonista della tavola rotonda transfrontaliera mercoledì 19 ottobre dalle 14 al Kulturni Dom di Gorizia. Al centro dell'approfondimento c'è infatti un fenomeno particolare dell’emigrazione dell’area slovena e isontina, che portò in Egitto molte donne emigrate da questi paesi, che furono soprannominate “Aleksandrinke”, dal nome della città di Alessandria d’Egitto, meta preferita per quante di loro cercavano migliori condizioni di vita. Come balie, bambinaie, cameriere, governanti, dame di compagnia presso facoltose famiglie locali assicuravano a loro stesse e alle proprie famiglie introiti particolarmente alti per l’epoca. A partire dagli ultimi decenni del XIX secolo, le “Aleksandrinke” (che in Egitto chiamavano “les Goriciens, les Slaves, les Slovenes”) cominciarono a godere di un’ottima reputazione, tanto da essere ampiamente ricercate dall’alta borghesia e dalla nobiltà, in quanto “laboriose, oneste e ordinate, capaci con i bambini” ed inoltre particolarmente veloci nell’apprendere le lingue straniere, tanto che molte ebbero anche ruoli da istitutrici.



Questo fenomeno, che continuò anche nel Novecento, andando sempre più scemando dopo la Seconda Guerra Mondiale, conta oggi diversi studi intrapresi da ricercatori italiani e sloveni, e anche un Museo dedicato alle Aleksandrinke nella cittadina slovena di Prvačina, al centro dell’area che fu maggiormente interessata da queste storie di emigrazione al femminile. Questa istituzione culturale sarà coinvolta nella tavola rotonda di Gorizia attraverso la presenza di, ricercatrice e curatrice della mostra permanente del Museo, oltre che sottosegretario del Governo della Repubblica slovena per i rapporti con le comunità slovene all’estero, e coordinatrice del team che dal 2019 ha lavorato per la presentazione della candidatura di Nova Gorica/Gorizia a Capitale europea della Cultura. Il suo intervento riguarda “Le Aleksandrinke dal mito alla storia: un cambio di narrazione”, e viene seguito da quello della ricercatrice ed etnologa,, sul “Museo delle Aleksandrinke e il suo ruolo nella vita sociale ed economica della comunità”.Ad aprire il convegno, che sarà moderato da, professore di Geografia politica ed economica dell’Università di Trieste, sarà la storica, docente dell’Ateneo di Lubiana. Tra i fenomeni migratori femminili del Friuli Venezia Giulia, non mancherà un focus a proposito dell’area del Friuli Occidentale, grazie alla ricercatrice Nadia Boz, mentre Stefano Perulli, consulente esperto presso ERPaC, traccerà le linee dell'Archivio multimediale della memoria dell’emigrazione regionale.