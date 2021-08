Da Genova alla Colombia, per un altro mondo possibile

Sarà inaugurata sabato 7 agosto alle 18.30 la mostra pittorica "Non per Carlo ma in nome di Carlo" dell'artista pordenonese Ottavio Sgubin, a ricordo del ventennale delle giornate del G8 di Genova.

Già ospite insieme al padre di Carlo Giuliani dieci anni fa, il noto pittore ha voluto fortemente riproporre alcune delle immagini già esposte alla Biblioteca civica di Montereale Valcellina, arricchendola con nuovi dipinti inediti che saranno esposti nei locali del Circolo Arci Tina Merlin di Montereale Valcellina. L'esposizione dei quadri sarà visitabile nelle giornate di martedì, venerdì e sabato dalle 18.30 alle 20 fino al 7 settembre.

L'iniziativa si svolge in collaborazione con l'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba Circolo Gino Donè, che curerà anche l'incontro dedicato ai fatti che stanno accadendo in Colombia negli ultimi mesi, grazie alla testimonianza dei membri del Colectivo Colombia Paz Justicia Social Yvonne Rios e Giorgio Sabaudo.

A termine dell'iniziativa sarà possibile prenotare la cena chiamando il numero 337 3130544 (Walter). L'evento si svolgerà nel rispetto delle normative anti contagio vigenti e l'ingresso è riservato ai Soci.