Da Gorizia alle scuderie del Quirinale, le opere di Music esposte a Roma

Gorizia sempre di più al centro del panorama culturale nazionale ed internazionale. In questo caso si tratta di due dipinti di Anton Zoran Music che da Gorizia sono giunti a Roma per essere esposti alle Scuderie del Quirinale.



Le due opere realizzate con olio su tela fanno parte della mostra "Inferno", curata dal critico d'arte di fama internazionale Jean Claiir, che, visto il successo di pubblico, è stata prorogata fino al 23 gennaio 2022.



Un’operazione che il Sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, ha appoggiato fin dall’inizio. Al riguardo, il primo cittadino ha evidenziato non solo la preziosa collaborazione artistica ma, contestualmente, ha sottolineato che questa occasione è da vivere come orgoglio per la città visto che Gorizia sempre di più è presente in iniziative culturali di prestigio che innalzano il livello culturale del territorio.



“Ci tengo a ringraziare gli uffici comunali del settore cultura - ha affermato Ziberna - perché, per la parte tecnico-organizzativa, abbiamo ricevuto i complimenti dalle Scuderie del Quirinale”.



Sulla stessa linea l’Assessore alla Cultura ed allo Sviluppo Turistico, Fabrizio Oreti, che, viste le sue origine romane, ha raccontato di essere stato contattato da diversi visitatori alla mostra che si sono complimentati con Gorizia per il prezioso patrimonio culturale che possiamo vantare.“Queste occasioni - ha affermato Oreti - sono anche un importante occasione per far parlare in bene della nostra città e, perché no, incuriosire i visitatori della mostra a scoprire turisticamente la città anche nell’ottica della Capitale della Cultura Europea con Nova Gorica”.C’è stato un lungo contatto con l’Ufficio Mostre delle Scuderie del Quirinale, seguito per gli aspetti tecnici dal settore comunale cultura ed in particolare dalla dottoressa Emanuela Uccello che ha curato in maniera impeccabile ogni singolo passaggio che, dopo tutte le autorizzazioni necessarie per lo spostamento, ha permesso di portare le opere a Roma.I dipinti sono frutto della donazione che Anton Zoran Music fece alla città di Gorizia in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria all'artista il 29 settembre 1987.Le opere del Comune di Gorizia sono esposte nella seconda sezione della mostra, accanto ad un quadro dello stesso tema di Music proveniente dal Centro Pompidour di Parigi. La mostra è presente anche sulle pagine social delle Scuderie del Quirinale.L’esposizione è corredata da un poderoso catalogo dove sono ben valorizzate le opere del Comune di Gorizia che compare nell'Albo dei pregevoli prestatori.