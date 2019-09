Da Milano al Friuli per studiare il '900 d’Europa

Da Milano al Friuli per studiare la storia dell’Europa del Novecento. È il viaggio di 26 studenti di storia dell’Università degli Studi di Milano, che la settimana scorsa hanno passato 4 giorni sul confine orientale per scoprire alcuni dei grandi passaggi della Storia dell’Europa del Novecento.

A ideare il tour l’Associazione Friuli Storia, che dal 2014 organizza in regione il Premio nazionale di Storia Contemporanea Friuli Storia. Responsabile scientifico del programma è Tommaso Piffer, docente di storia contemporanea ad DIUM dell’Università di Udine. "Questa regione" spiega Piffer "vanta il triste primato di essere stata teatro di tutti i grandi conflitti del secolo (le due guerre mondiali e la guerra fredda) e di essere stata attraversata da tutte e tre le grandi fratture che hanno segnato il Novecento: la frattura tra diversi nazionalismi, quella tra fascismo e antifascismo e quella tra comunismo e anticomunismo. Oggi i segni lasciati da queste tragedie rappresentano uno specchio previlegiato attraverso il quale studiare la storia non solo del Friuli-Venezia Giulia, ma di tutto il Novecento europeo".

Non a caso, nel 2017 l’Università di Udine ha attivato qui un corso di Scienze e tecniche del turismo culturale. E così, in un percorso scandito da lezioni e visite guidate, il 23 settembre il viaggio degli studenti di Milano ha preso il via in Slovenia, con la visita al Museo di Caporetto e la lezione del Prof. Marco Mondini su 'Caporetto come autobiografia della nazione'. Il giorno dopo era dedicato alla visita all’Opera 4 di Ugovizza, imponente fortificazione del Vallo alpino del Littorio riadattata dalla NATO negli anni ’50 in funzione difensiva contro il Patto di Varsavia, e oggi gestita dall’Associazione Landscapes.

La guerra fredda è stata al centro anche di un incontro-testimonianza con due reduci dell’organizzazione Gladio che operò in regione, mentre ampio spazio è stato dato a un tema cruciale della storia europea: quello delle minoranze nazionali e del difficile rapporto tra nazione e cittadinanza. Il 23 settembre, rientrando da Caporetto, la visita con Marina Cernetig allo SMO, la Finestra multimediale slovena di San Pietro al Natisone, per un approfondimento sulla storia della minoranza slovena nella Valli del Natisone.

E la difficile coabitazione tra popoli diversi è stata anche al centro della lezione di Lara Magri, direttrice del Museo Etnografico di Malborghetto, sui trasferimenti di popolazioni tra Italia e Reich tedesco e le opzioni in Val Canale del 1939. Il viaggio si è concluso a Faedis, teatro nel settembre del 1944 di una terribile rappresaglia nazista, e con la visita alle Malghe di Porzus a cura dell’Associazione Partigiani Osoppo.

Molto positivo il riscontro degli studenti. "Quando siamo partiti" racconta Filippo "ci attirava soprattutto l’idea di poter toccare con mano quello che studiamo sui libri. L'incontro con testimoni e membri di varie associazioni storiche ci ha permesso di svolgere un'indagine storica direttamente sul campo, interrogando le fonti dirette di molti eventi".

"Sono rimasta colpita da più particolari del percorso fatto" scrive invece Elena. "Il metodo di studio dei professori incontrati, l'osservazione delle fonti sia testimoni che fonti scritte, la visita al bunker e ai musei. Ho imparato di più cosa vuol dire essere uno storico, cioè essere un uomo attento alla realtà".

A partire dall’anno prossimo, l’Associazione Friuli Storia punta a creare pacchetti didattici di lezioni e visite guidate rivolti agli studenti delle scuole superiori della regione. Per viaggiare nel Novecento europeo, spostandosi solo pochi chilometri da casa.