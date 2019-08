Da Trieste alla Cina per partecipare al Festival Internazionale di Flauto

La scuola di flauto del Conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste ha portato le proprie eccellenze su un palcoscenico davvero d’eccezione. Si tratta del Festival Internazionale di Flauto (CFA Flute Festival) che, per l’edizione 2019, ha visto la cornice di Qingdao dal 20 al 24 luglio. Tra i vari invitati, flautisti di fama internazionale provenienti da tutto il mondo, anche una delegazione, internazionale anch’essa, proveniente dal capoluogo giuliano.

Il festival è stato organizzato per la seconda volta sotto la direzione artistica di Guoliang Han, presidente dell’Associazione cinese del flauto (Chinese Flutist Association (CFA) e docente di flauto al Conservatorio centrale di Pechino. La sede del festival è stata la Qingdao People’s Hall, che è anche sede della Qingdao Symphony Orchestra.

I flautisti provenienti da Asia, Europa ed America si sono presentati in recital e masterclass. Il festival è stato accompagnato anche da una mostra di flauti prodotti da diversi costruttori. Il concerto inaugurale ha visto come protagonisti Guoliang Han, direttore artistico del festival, ed i suoi studenti. In diversi concerti il numeroso pubblico ha potuto ascoltare anche altri flautisti di fama internazionale: András Adorján (che ha ricevuto dagli organizzatori un riconoscimento alla carriera), Ljubiša Jovanović, Jean-Louis Beaumadier, Sunghyun Cho, Mathieu Dufour (primo flauto della Filarmonica di Berlino), Vincent Lucas, Salvatore Lombardi, Carol Wincenc (che ha ricevuto un riconoscimento alla cinquantennale carriera), Ayako Takagi e Luisa Sello.

Quest’ultima, come detto, si è esibita con le sue studentesse: le slovene Anita Prelovšek e Urša Časar, la croata Lucija Kovačević, la bulgara Zlatina Georgieva, l’austriaca Birgit Karoh e l’italiana Sara Brumat. Luisa Sello ha scelto per il concerto un programma molto interessante che ha spaziato dal barocco ai compositori contemporanei. Il concerto è iniziato con il brano Echi della Mongolia, per insieme di flauti, scritto dalla stessa Sello. In seguito, il programma proponeva il Quintetto in re minore di Joseph Bodin de Boismortier, alcune opere di compositori d’opera italiani (Donizetti, Verdi, Bellini), che Luisa Sello ha eseguito con l’accompagnamento del pianoforte; un esempio di scuola francese (Louis Moyse, assolo di Anita Prelovšek), compositori italiani del XX e XXI secolo (Berio, Zanettovich, Monti e Carlo Corazza, che ha trascritto per questo ensemble un proprio brano su temi friulani), il brano Quadrifoglio di Rainer Bischof per insieme di flauti e composizioni contemporanee di I. Clark e M. Tadini. Prima di ripartire per l’Italia, il gruppo si è anche esibito presso l’istituto italiano di cultura a Pechino.

Merita una menzione l’unica studentessa italiana del gruppo, la giovane di Turriaco Sara Brumat, attualmente iscritta al triennio superiore presso il conservatorio Tartini di Trieste e che studia sotto la guida della professoressa Luisa Sello. È vincitrice del primo premio ‘certamen Musicum’ e Euroregiore International Competition". Suona come solista ed in formazioni di musica da camera in Austria e Italia ed ha seguito masterclass con professori quali Derek Jones, Matej Grahek, Laura Levai, Han Guoliang, Marc Growels, Susan Hoeppner. Nel 2019 è risultata idonea presso l’orchestra nazionale dei conservatori italiani (Onci) e si è esibita a Vienna, nell’ambito del Campus Academy Orpheus, dove ha suonato sia come solista che in formazioni orchestrali cameristiche.