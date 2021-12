Dal Friuli al ‘Mondo’, lo spirito del tempo di Carlo Dalla Mura

Al Museo della fotografia del Castello di Udine, nell’ambito della 35a edizione di Friuli Venezia Giulia Fotografia, il Craf ha inaugurato qualche settimana fa la mostra Carlo Dalla Mura. Fotografie 1949-1962.



Avvocato udinese classe 1927, giramondo in Europa (visse a lungo a Parigi) e Africa, appassionato velista (nel 1971 fu campione italiano, nel 1983 effettuò la traversata dell’Atlantico), ma soprattutto fotografo. Dopo aver spedito una lettera di complimenti al direttore di quella che all’epoca era considerata la migliore rivista di fotografia, Il Mondo, in meno di una decina di anni - dal 1958 al 1966 – ebbe la soddisfazione di vedere una sessantina delle sue foto pubblicate su Il mondo, prima di collaborare anche a Julia Gens dell’editore Del Bianco.



Il suo archivio, che riguarda la città di Udine negli anni ‘50 e chiude l’epopea del Neorealismo Friulano, è stato conferito dallo stesso autore al Museo cittadino. Autore talvolta ignorato, a torto considerato ‘dilettante’, ha rappresentato uno degli esempi migliori di quello che rappresentava la fotografia per Mario Pannunzio, il direttore del Mondo, interessato non alla forma, ma alla qualità evocativa dell’immagine, protagonista di una rinascita vera del fotogiornalismo italiano in crisi. Gli scatti di Dalla Mura raffigurano scene della vita di provincia, un Friuli aneddotico che però non scivola nel luogo comune. Ma sono anche gli appunti di un eterno viaggiatore che con uno scatto sapeva trovare lo spirito della grande capitale europea, come Parigi osservata dai tavolini di un caffè, ma anche di Venezia, Salisburgo, Monaco, Belgrado, Madrid, Atene, Sofia, Istanbul...



Il percorso della mostra vuole dare conto, attraverso una piccola selezione di 40 immagini, della sua aderenza allo spirito del tempo, per nulla frequente nei modelli da cui era circondato in Friuli, ma ben presente invece nella cultura fotografica nazionale più moderna e aggiornata dell’epoca.