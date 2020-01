Dalla trincea a Instagram

Cento anni sono trascorsi tra la nascita degli ultimi fanti chiamati al fronte nella Grande Guerra e quella dei giovani che oggi compiono 20 anni. Sono tutti ‘Ragazzi del’99’, in fondo (come venivano chiamati proprio i giovani di leva nella Prima guerra mondiale), ma, nel frattempo, il mondo è completamente cambiato. Cosa direbbero quei giovani che affrontarono la vita di trincea delle nuove tecnologie? E della libertà di cui godono oggi i nostri figli? A porsi la domanda è stata la fotografa Ulderica Da Pozzo, che ha scelto di dare una risposta a questo interrogativo utilizzando l’occhio indagatore della sua macchina fotografica. Nella sua carriera ha sempre alternato all’attività professionale lavori di ricerca che si sono concentrati, come in questo caso, sulla sua amata Carnia e sui suoi abitanti. Nasce da qui il progetto ‘Ragazzi del 99 e...’ che è stato già anticipato da una mostra, prima che le immagini fossero raccolte nel volume ‘I ragazzi del’99 (1899.1999). Ritratti fotografici dalla Carnia un’antica terra in divenire’ appena pubblicato. Ulderica Da Pozzo, che ha un figlio nato nel 1999, ha stretto un ideale filo temporale con suo nonno Alfonso, nato nel 1899, come punto di partenza per creare un viaggio tra immagini e parole, attraverso i visi e le voci dei ragazzi nati cento anni dopo quei ragazzi del ‘99, che hanno chiuso un secolo entrando in Guerra da giovanissimi. Incontrare cento anni dopo ragazzi del nuovo millennio, fotografare i loro volti, i loro luoghi, sentire attraverso le loro voci il loro stare nel mondo dell’oggi. Pensieri, sogni, musica… il loro entrare attraverso i riti dell’ieri nel mondo dell’oggi. Ragazzi e storie che diventano una piccola orchestra Alpina di voci e racconti del vivere oggi nell’Alpe.