Damatrà, libri gratis per i bambini a casa da scuola

Tempi difficili per chi ha bambini, costretti a casa a causa dell'emergenza Coronavirus. Ecco allora che sono diverse le iniziative che vengono in 'soccorso' di genitori e nonni.

Damatrà, per gestire l'economia familiare, "in questi giorni sospesi, in cui non possiamo incontrarci per fare delle cose assieme, abbiamo pensato di farvi un regalo, come occasione per godere di un tempo lento, di scoperta, di lettura e di gioco. Potete passare dalla nostra sede, Cjase di Catine a Fagagna in via Selvuzzis 1, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 dove troverete gratuitamente il libro Bestiario Immaginato, per fare e per giocare, la bibliografia di Crescere Leggendo, piccole e grandi storie che hanno illuminato il mondo (consigli di lettura 6-12 anni), e bibliografie #SceltiDaVoi, titoli consigliati dai ragazzi per i ragazzi (consigli di lettura 12-18 anni).



"Le porte sono aperte - specifica Damatrà -, potete prendere i materiali in autonomia... e approfittare per fare 4 passi".