Sabato 16 ottobre, alle ore 16, alla Chiesa di Sant’Antonio di San Daniele del Friuli verrà presentato al pubblico il grande progetto DANTE 2021. Un tributo fotografico realizzato in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.



DANTE 2021. Un tributo fotografico è il grande progetto internazionale multidisciplinare, ideato e realizzato da dotART / Exhibit Around con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con il Ministero della Cultura Segretariato regionale FVG, in collaborazione con il Comune di San Daniele del Friuli e la Biblioteca Guarneriana. Il progetto coinvolge fotografi italiani e stranieri in un omaggio collettivo a Dante Alighieri in occasione del 700° anniversario della sua morte. Un’opera corale di “ri-mediazione” creativa della Divina Commedia di Dante nella cultura contemporanea per mezzo della fotografia. Il prestigioso volume fotografico Dante 2021. Un tributo fotografico, contenente ben 101 fotografi, si è avvalso della preziosa collaborazione del Professor Angelo Floramo, consulente scientifico della Biblioteca Guarneriana di San Daniele del Friuli che ne ha curato i testi.



I migliori autori, premiati con medaglia sabato 16 ottobre, sono: Best Author pari merito: Elido Turco (Italia) Best Author pari merito: Nicolas Pages (Francia) Menzione d’onore: Alexander Tatarenko (Russia) Menzione d’onore: Anna Dyatlovskaya (Russia) Menzione d’onore: Diego Ravalico (Italia) Menzione d’onore: Geir Kjærstad (Norvegia) Menzione d’onore: Valentina D’Alia (Italia).L’ingresso agli eventi è libero e con Green Pass (EU Digital Covid Certificate), fino ad esaurimento posti disponibili. Il progetto sarà anche presentato– Festival Internazionale della Fotografia Urbana (28 ottobre – 1 novembre), con un intervento del Professor Angelo Floramo