Dante 700, il mito del poeta da Trieste a Ravenna

La notte del 25 marzo del 1300 Dante Alighieri inizia il viaggio nei tre regni dell’aldilà che lo porteranno all’incontro di grandi eventi e personaggi. Un’avventura che oggi è letta e amata in tutto il mondo: la Divina Commedia.

Proprio in occasione dell’avvio di questo viaggio, il Ministero della Cultura ha istituito dal 2020 il Dantedì, Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. L'edizione del 2021 è molto significativa in quanto avviene nel settecentesimo anniversario della morte del Sommo Poeta.



In occasione di questa ricorrenza, il Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per il Friuli Venezia Giulia, la Società di Minerva e l’Archivio di Stato di Trieste hanno collaborato per la realizzazione di un ciclo di conferenze dedicato ai rapporti tra Trieste e Ravenna nel segno di Dante. Gli incontri verranno divulgati online sulle pagine facebook e sui siti web dei tre istituiti.



“E’ questo un Dantedì particolare” – dichiara il Segretario Regionale del Ministero della Cultura per il Friuli Venezia Giulia,– “in quanto commemora i 700 anni dalla morte di Dante a Ravenna e per tale motivo il Segretariato, la Società di Minerva e l’Archivio di Stato di Trieste, hanno organizzato una serie di incontri incentrati sul rapporto tra Trieste e Ravenna. Rapporti particolarmente intensi tra fine Ottocento e inizio Novecento proprio nel segno di Dante, simbolo di italianità per le terre ancora sotto la dominazione asburgica.”, presidente della Società di Minerva, afferma come “la Società, istituzione molto antica in quanto nata a Trieste nel 1810, ha percorso durante tutta la sua storia il culto di Dante attraverso le sue diverse attività. La Società, in passato, non fu solo centro culturale bensì anche fulcro di promozione dei valori di italianità.”L’auspicio che trae la direttrice dell’Archivio di Stato di Trieste,, per questo anniversario è che “la ricchezza del patrimonio documentario conservato dall’Archivio possa consentire e invogliare ad indagare e approfondire la più ampia tematica della tradizione dantesca nell’educazione e nella cultura, in particolare nel mondo scolastico cittadino”.Resp. Ufficio tutela e valorizzazione patrimonio museale, Biblioteca Classense – Comune di RavennaFovet ignem. Rotte adriatiche nel segno di Dante.Storica dell’arteL’ampolla dantesca. Il concorso fra gli artisti delle province italiane dell’Austria.Funzionario Archivista, Archivio di Stato di TriesteIl fondo archivistico Attilio Gentile. Celebrazioni dantesche fra 1865 e 1921.Professore emerito di Letteratura italiana, Vicepresidente Società di MinervaDante alla MinervaSegretariato Regionale del Ministero della Cultura per il Friuli Venezia GiuliaSocietà di MinervaArchivio di Stato di Trieste