Dante a più voci, aspettando il 2021

Dante resiste anche alla pandemia e, mentre la cultura italiana si prepara a festeggiare nel 2021 i 700 anni dalla morte del sommo Poeta, l’Associazione dei Toscani del Friuli Venezia Giulia prepara un programma coi fiocchi, tra enigmi ancora aperti e raffinata divulgazione, per gustarsi “Dante a più voci”. E’ questo il titolo dell’iniziativa che già dal 2015 (750° anniversario della nascita del padre della “Commedia”) l’associazione sta portando avanti ogni autunno. E quest’anno la rassegna di cinque appuntamenti si aprirà lunedì 19 ottobre alle 17:30 in Sala Madrassi in via Gemona 66 a Udine, con Marco Michielis che parlerà di “Dieci versi e nulla più. Dante tra i banchi di scuola”.

La seconda occasione di incontro sarà in “esterna”, con una visita al Castello di Duino per godere di una vista privilegiata su quello che viene chiamato lo “scoglio di Dante”: la visita si svolgerà domenica 25 ottobre a partire dalle 10 e alle 11.30 nella Chiesa di San Giovanni in Tuba una conferenza in collaborazione con Italia Nostra. Scopo è chiarire se l’ipotesi di un soggiorno del “ghibellin fuggiasco” al Castelvecchio di Duino sia realistica, oppure sia un riflesso del clima irredentistico di fine ‘800 che voleva accreditare l’italianità di Trieste. Aiuteranno a farlo Angelo Floramo, che inquadrerà “Dante nell’immaginario del Patriarcato di Aquileia tra i secoli XIV e XV. Tra l’icona e la parola”, Amerigo Cherici che esplorerà i “Luoghi del Nordest ai tempi di Dante” e Fulvio Senardi che interverrà su “Dante e l’irredentismo”. Seguirà pranzo in Agriturismo a Duino Aurisina.

Gli altri tre appuntamenti si svolgeranno sempre in Sala Madrassi nei tre lunedì dal 9 al 23 novembre, con inizio alle 17.30. Il 9 novembre Domenico De Martino discuterà intorno ai celebri versi del canto di Ulisse «de' remi facemmo ala al folle volo» (Inferno XXVI, v. 125). Il 16 novembre sarà la volta di Laura Pani che introdurrà il pubblico “Alla ricerca del ‘Graal degli italianisti’: l’autografo di Dante”: è possibile che esista oppure è solo una chimera? Il 23 novembre la chiusura sarà affidata ad Angelo Floramo con “Il commento guarneriano all’Inferno di Dante. Esplorazioni, novità, meraviglie”.

L’ingresso alle conferenze, dove saranno obbligatori mascherina e distanziamento fisico, è libero ma serve prenotare inviando mail con nome cognome e n. di telefono a prenotazionitoscanifvg@outlook.it. Chi vuol consultare l’intero programma può visitare il sito www.toscani.fvg.it.