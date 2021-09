'Un anno con Dante' è un ricco cartellone di eventi in occasione del 700° della morte del Sommo Poeta, organizzato dall'Assessorato alla Cultura - Biblioteca Civica, articolato in diversi appuntamenti tra conferenze, letture, concerti e spettacoli.

Congediamo l'Alighieri con un omaggio ai suoi celebri versi, tratti dalla Divina Commedia, in un gioco letterario che solo l'arguzia di Angelo Floramo poteva immaginare: Dante canta Latisana, canta il suo territorio, ne canta la laguna. In questo filmato, curato da Claudia Brugnetta, gli spettatori saranno accompagnati in un percorso tra poesia e paesaggio che inizierà ricordando l'ipotetico passaggio di Dante per Latisana nel suo viaggio attraverso il Friuli, su invito del Patriarca di Aquileia, e si concluderà, con non poca arditezza, addirittura con Ernest Hemingway e una delle opere più famose, Di là dal fiume e tra gli alberi. Sì perché a Latisana è passato anche il grande scrittore americano e qui, nel celebre incrocio (attualmente nei pressi delle Poste), ha incontrato la giovane Adriana Ivancich, ultimo suo amore e sua musa, grazie alla quale ritrovò la verve creativa.



che lega le terzine dantesche con le improvvisazioni musicali del grande percussionista, urbinate doc, che ha collaborato con musicisti di fama nazionale del calibro di Paolo Conte e Malika Ayane.“Il 2021 è l’anno dantesco, ma, parlando del territorio latisanese non potevamo non ricordare anche Hemingway, che ha vissuto proprio qui gli anni più felici e spensierati della sua maturità. Questo filmato è il frutto di un esperimento, assolutamente riuscito, che coniuga letteratura e paesaggio, cultura e turismo, elemento questo che è stato il fil rouge del mandato della nostra Amministrazione Comunale” precisa l’Assessore alla Cultura."Un anno con Dante" fa parte del più ampio progetto "Latisana (si) racconta", sostenuto da Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli e Banca TER.Il filmato verrà presentato in prima assoluta, alla presenza di; conduzione e intervista diIn questa occasione verrà anche presentata brevemente dall’ERT FVG la nuova stagione teatrale del Politeama Odeon di Latisana 2021/2022.