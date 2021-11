Nell’anno delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante, l’Associazione Culturale èStoria omaggia l’anniversario attraverso la realizzazione del video documentario “Dante fra Tolmino e il Friuli”, che venerdì 5 novembre 2021 verrà reso pubblico sul canale YouTube dell’Associazione.



Il documentario, realizzato grazie al sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ricostruisce la leggenda di Dante sul confine italo-sloveno, rendendola spunto per una nuova rivisitazione culturale e promuovendo, dal punto di vista turistico-culturale, i territori posti sulle sponde del fiume Isonzo. Il punto di partenza per questo viaggio alla ricerca delle tracce dantesche al confine orientale è la grotta di Dante (Zadlaška jama) a Tolmino, luogo di leggendaria ispirazione del poeta.



La grotta fa da sfondo alle parole introduttive di Matteo Venier, mentre il busto di Dante custodito al Museo di Tolmino consente a Damjana Fortunat Černilogar e a Miha Kozorog di parlare degli usi politici contrapposti di questo simbolo, in particolare nel corso del Novecento. Tappa intermedia è poi la città di Gorizia, dove Sergio Tavano ricostruisce il lascito del Sommo Poeta nella cultura novecentesca isontina.



Punto di arrivo è la Biblioteca Guarneriana nella cui cornice Angelo Floramo, custode di un alto sapere dantesco, illustra i legami più profondi tra l’autore e il confine orientale d’Italia. Il trailer del video è stato mostrato in anteprima al pubblico nel corso dell’incontro intitolato Mito e realtà della Grotta di Dante a Tolmino, una conversazione tra Maiko Favaro e Angelo Floramo moderata da Giuseppe Trebbi, tenutasi all’interno della programmazione della XVII edizione di èStoria – Festival Internazionale della Storia.Il video è stato realizzato da Red On Productions. Si ringraziano l’Archivio Diocesano di Udine, la Biblioteca Statale Isontina, la Civica Biblioteca Guarneriana, il Tolminski Muzej, il Triglavski Narodni Park.