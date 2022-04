Dante illustrato in punta di matita

Inaugurata in occasione del Dantedì nella Chiesa di San Lorenzo di San Vito al Tagliamento, Mattotti Inferno è una mostra dedicata a Dante, curata da Paola Bistrot, che comprende oltre 40 opere, tra disegni originali e stampe, del disegnatore friulano di fama internazionale Lorenzo Mattotti, ma anche di Moebius – autore di opere che hanno rivoluzionato il fumetto - e del prolifico creatore di manifesti e stampe Milton Glaser.



Si tratta di capolavori assoluti del disegno, dove le personalità degli autori emergono con grande virtuosismo nella drammaticità dell’Inferno, l’umanità del Purgatorio e il simbolismo del Paradiso. L’intuizione fu di Cristina Taverna, che nel 1999 fece realizzare per la Nuages edizioni le illustrazioni della Divina Commedia a tre autori internazionali: l’esito divenne una pubblicazione di grande valore storico e artistico che prosegue la grande tradizione delle edizioni leggendarie, da Blake a Doré. La trilogia, divenuta ben presto introvabile, è stata ripubblicata e sono già state organizzate due mostre con i disegni a matita di Mattotti, ad Aosta e Firenze.



Nell’esposizione di San Vito si possono ammirare i disegni originali delle tre copertine dell’Inferno di Mattotti, del Purgatorio di Glaser e del fantascientifico Paradiso di Moebius e i 38 disegni a matita di base delle illustrazioni realizzati da Mattotti: schizzi in punta di lapis che sono “lezioni di sguardo” di un autore qui presentato in forma più intima.



La mostra sarà aperta al pubblicofino al 15 maggio 2022, tutti i sabati e le domeniche (10.30 - 12.30 e 15.30 19.00).

