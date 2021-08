Continuano le iniziative del percorso “Dante 700 – Tutte quelle vive luci”, ideato e organizzato dalla Fondazione de Claricini Dornpacher per festeggiare il traguardo dei 50 anni di attività e celebrare il 700mo anniversario della morte del Sommo Poeta.



Prossimo appuntamento in programma sarà, giovedì 26 agosto con inizio alle 18.30, la conferenza Dante nella poesia "Guido i’ vorrei. Tradizione e originalità nella poesia di Dante prima della Commedia" a cura di Gian Mario Villalta, direttore artistico di PordenoneLegge.



La partecipazione è gratuita previa prenotazione obbligatoria al sito visit.declaricini.it/it oppure telefonando al numero 0432 733234.



Il progetto “Dante 700 – tutte quelle vive luci” è sostenuto dal Comitato Nazionale per le celebrazioni dantesche del Ministero della Cultura, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dall'Agenzia di PromoTurismoFVG, dalla Fondazione Friuli, dalla Camera di Commercio di Udine e Pordenone, dalla Banca di Cividale e da oltre 50 prestigiosi enti pubblici e privati di livello internazionale, nazionale e regionale.