Dante, un mito, da sempre e per sempre, già adorato in vita e mai superato. Attuale, anzi attualissimo. Soprattutto vero. In certi periodi della storia fu forse guardato con sospetto, perché così succede quando gli uomini si fanno fuorviare dalla pressione delle mode o degli indirizzi ideologici, che per un po’ assopiscono i loro pensieri.



Ma nei 700 anni dalla sua scomparsa, l'Italia si è destata nel suo nome con iniziative di ogni genere, un tripudio di attività. Forse il Poeta non sarebbe stato d’accordo con molte di esse, ma egli era uomo concreto e di azione oltre che di pensiero profondo, e avrebbe senz’altro guardato con commozione e affetto alla buona volontà, alla passione e all’amore che in mille forme gli viene tributato.



Il progetto Dante, guida alla verità torna a ottobre per concludere il ciclo di eventi iniziato il 13 settembre, questa volta ponendo attenzione sulla lingua di Dante e il suo primo giudizio sul Friulano, sulla Giustizia, su di una Spiritualità in dinamico fermento, su di un’Arte Narrante che andava rapidamente evolvendosi verso il moderno e su di un’Industria Artigiana che allora metteva le basi di una forza economica senza precedenti.



Oggi possiamo ripercorrere il cammino delle industrie e delle scienze del tempo attraverso la narrazione illuminata di studiosi del settore e con la visita ai luoghi che portano i segni indelebili di quel sapere, di quella storia, di quei giganti sulle cui spalle noi possiamo salire e reggerci, per imparare a guardare lontano.Maria Paola FrattolinUdine, Legatoria Moderna, ore 17.00.L'Arte di legareDialogo con Eva SeminaraUnire quanto diviso, come in Dante: Nel suo profondo vidi che s'interna,legato con amore in un volume, ciò che per l'universo si squaderna ...Udine, Palazzo di Toppo Wassermann,Scuola Superiore dell'Università di Udine, ore 18.30.Aquilegenses crudeliter ces fastu eructuantFederico Vicario e Matteo Venierdialogano su Dante e primi giudizi sulla lingua friulanaUdine, Palazzo di Toppo Wassermann,Scuola Superiore dell'Università di Udine, ore 11.00.Giudizio umano e giustizia divinaIncontro con Paolo Cammarosano dell'Università di Trieste,presentano Rodolfo Zucco e Maria Paola FrattolinUdine, Chiesa di San Francesco, ore 16.00.ItinerariumIl viaggio verso Oriente del Beato Odorico da Pordenone.Incontro con Maria Paola FrattolinUdine, Laboratorio Arteviva, ore 18.00.Per filo e per segno, trame intrecciateFiliere affidate alle mani sapienti delle donne.Dialogo con Liviana Di GiustoUdine, Galleria d'Arte Antica del Castello, ore 10.00.Le donne, i cavalier, l'arme, gli amori ... io contoDal gotico cortese alla rappresentazione della Donna per eccellenza.Incontro con Maria Paola FrattolinCividale, Museo Cristiano e Tesoro del Duomo, ore 15.00.Il Velo della Beata Benvenuta Boiani. Il ricamo degli angeliManufatto unico e straordinario delle terre dei Patriarchi.Incontro con Maria Paola FrattolinCividale, Studio Vellum. Opificium Civitas Austriae, ore 16.00.Pictura est laicorum LiteraturaPer dialogare di "pazienza, pietà e scienza".Incontro con il Maestri Miniaturista Massimo Saccon