Dantedì: il Petrarca legge Dante contro il Covid19

In occasione del Dantedì, 25 marzo 2020, erano stati organizzati dal Liceo Petrarca eventi che, come molti altri, sono stati poi inevitabilmente annullati a causa della presente emergenza Coronavirus. Ma la comunità del Petrarca - studenti, docenti e personale - rimane attiva: lezioni e riunioni online si susseguono per molte ore ogni giorno, anche se manca a tutti l'insostituibile presenza a scuola. Ma la cultura aiuta a sentirsi più vicini e l’anniversario dantesco costituisce un’occasione da non perdere. E' nata così l'idea di organizzare qualcosa che celebrasse piacevolmente il Poeta - a Dante si rinuncia malvolentieri - e rincuorasse tutti quanti, coinvolgendo studenti, docenti e anche ex allievi dell'Associazione, che in tante occasioni affianca e sostiene il Liceo. E' stata organizzata così, a tempo di record e facendo seguito all'ormai storica iniziativa dei 'Classici ad alta voce', l'iniziativa di leggere qualche canto della Divina Commedia, restando ognuno a casa propria, ma creando dei video da proporre poi sul sito del Liceo Petrarca e dell'Associazione ex allievi. Questo ha impegnato e divertito i protagonisti e può offrire una piacevole pausa letteraria a tutti coloro che vorranno apprezzarla. Dante Alighieri come antidoto in questi giorni di emergenza sanitaria, con la speranza di uscire presto “a riveder le stelle”. I siti da visitare sono: www.liceopetrarcats.it e www.petrarcatrieste.it; i profili facebook: Liceo Francesco Petrarca Trieste, Associazione ex allievi Liceo Petrarca Trieste.