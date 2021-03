Dantedì, la Giornata nazionale dedicata al Sommo Poeta

Giovedì 25 marzo è il Dantedì, la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri che si celebrerà in tutta Italia. Due gli eventi digitali, organizzati dai luoghi della cultura del Ministero della Cultura, in programma a Udine.

Per il 700esimo anno dalla morte di Dante Alighieri, il Teatrino del Rifo riprende lo spettacolo D’Ante Litteram!, un coinvolgente viaggio di riscoperta della Commedia dantesca. Lo spettacolo è un appuntamento capace di rinnovarsi e di appassionare ogni volta nuovi spettatori alla poesia di Dante. Il ritorno del reading dantesco acquista anche il senso di un sentito ed emozionante omaggio a Pierluigi Cappello, il poeta e amico scomparso prematuramente.



Al progetto D’Ante Litteram! Cappello aveva dato fin dalla sua prima edizione un suo appassionato contributo come commentatore ed eccezionale esegeta dantesco dal vivo, ogni volta che gli era possibile, o da uno schermo, in una versione video registrata durante una serata di qualche anno fa.Nel prezioso video, Pierluigi Cappello – proprio come Virgilio con Dante – accompagna gli spettatori fra i versi del terzo canto dell´Inferno, la prima soglia della città dannata, per iniziare la discesa fino al canto d´amore per antonomasia, il canto di Paolo e Francesca, giù giù fino al canto dell´incontro di Dante con Ulisse, autentico inno alla conoscenza che innalza l´uomo dai suoi istinti più contingenti. Fra un’introduzione e la successiva, la parola e la poesia passa alla voce di tre lettori danteschi, gli attori Rita Maffei (canto terzo), Giorgio Monte (canto quinto), Manuel Buttus (canto ventiseiesimo).L'iniziativa sarà visibile online sullaLetture e commenti ai versi di Dante Alighieri, con musiche e trattamento dei suoni con tecnica binaurale e spazializzata con le registrazioni effettuate sul palcoscenico delTre ascolti disponibili in podcast sul sito del Teatro Nuovo Giovanni da Udine,Registrazioni audio di letture di versi danteschi, ad opera dell’attore e regista, con disegno del suono binaurale a cura di. Ciascuna puntata è completata da tre brevi commenti del dantista Domenico De Martino. Musiche con brani di Liszt, Ligeti e Rachmaninov - eseguiti dal pianista- e di Whitacre, Sato e Da Rold - cantati dal