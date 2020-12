Dars, prorogato il bando 'Come un racconto'

E’ stato prorogato al 30 marzo 2021 il termine di partecipazione al bando della 5° edizione della rassegna internazionale biennale del Libro d'artista “Come un racconto - Allievi&Maestri”, ideato dal Dars - Donna Arte Ricerca Sperimentazione di Udine. L'iniziativa, che offre ai giovani artisti dai 18 ai 35 anni in via di affermazione l’opportunità di farsi conoscere, è dedicata all’artista friulana Isabella Deganis, già presidente del Dars per un ventennio.



La manifestazione - organizzata in collaborazione con il Comune di Udine, i Civici Musei e la Biblioteca Civica con il contributo della Regione Fvg - è stata spostata a giugno 2021. “Le disposizioni governative e regionali, in tema di eventi espositivi, legate all'emergenza Covid-19 non hanno permesso la realizzazione della rassegna nei tempi consueti - avvisa la presidente Lucrezia Armano -. Il Dars, come moltissime altre realtà culturali, ha scelto di spostare l’evento alla prossima estate, nella speranza che questo brutto momento vada verso una soluzione” .



Aderendo poi alla proposta della Regione Fvg di celebrare il 600° anniversario della fine del Patriarcato di Aquileia e l'inizio della dominazione veneziana in Friuli, nel bando gli organizzatori hanno affiancato una sezione intitolata “Icone d'identità-1420”, finalizzata alla diffusione della cultura e dell'identità del territorio. Un modo per ripercorrere il passato, in chiave artistica, valorizzando l'identità presente e contribuendo a promuovere quella futura. Nell'ambito di questa iniziativa correlata alla rassegna è stato redatto anche un manuale didattico di buone pratiche, rivolto agli insegnanti di ogni ordine e grado, che sarà promosso nelle scuole (scaricabile dal sito del Dars)Il bando aggiornato con le nuove date è scaricabile dal sito del Dars www-dars-udine.it – Info: info@dars-udine.it.