Davide Rondoni incontra Elio Ciol, dialogo fra un grande poeta e un grande fotografo

Serata speciale quella di venerdì 31 luglio, a Casarsa – alle 21 nel teatro Pasolini – organizzata nell’ambito della grande mostra “Respiri di viaggio” di Elio Ciol allestita dal Comune nello spazio espositivo dell’ex sala consiliare (che per l’occasione sarà aperta anche dalle 20 alle 23). Il maestro della fotografia friulano incontrerà infatti il poeta Davide Rondoni, e il loro sarà un dialogo artistico fra immagini (che saranno proiettate) e parole, dal titolo “Visionari e veggenti. Un poeta legge un fotografo”

Un paio d’anni fa Elio Ciol ha chiesto a Rondoni – che aveva conosciuto in passato e sentito affine - di immaginare dei versi per alcune sue fotografie, soprattutto di paesaggi. Ne è nato un libretto, pubblicato nel 2020, intitolato “Tempo, Principe… immagini e poesie”, edito da cartaCanta: un cofanetto prezioso, a tiratura limitata e numerato in 30 copie, che contiene 13 fotografie, presente al Mam (Museo di arte moderna) di Mosca e nei Musei vaticani e che nell’occasione sarà donato al Comune di Casarsa.



“Tempo, principe. Le foto di Elio Ciol, le mie povere poesie – così Rondoni - in un libro che indaga la natura del tempo. Lui, il suo passaggio, il suo sguardo tremendo e affascinante di Principe. Non di Re”. Scrive poi nella prefazione Giovanni Gazzaneo: “Mai, non saprete mai come m'illumina / L'ombra che mi si pone a lato, timida, / Quando non spero più...». Così scriveva negli anni Quaranta Giuseppe Ungaretti... Così continuano a scrivere Elio Ciol e Davide Rondoni, che però non hanno mai smesso di sperare. Anzi, è proprio quella speranza la sorgente del loro ricercare, contemplare, dire, offrire. Entrambi innamorati pazzamente della realtà fatta di uomini e cose, e di quell'inafferrabile soffio che tutto tiene, tutto sorregge, a tutto dà vita. Tutto, Ciol e Rondoni lo sanno bene, è luce e ombra, ombra e luce. Ora si sono incontrati, il fotografo e il poeta, in un abbraccio di visioni e parole. Amano il bianco e nero, perché liberi da ciò che grava e impedisce alla vista di aprirsi all'orizzonte, e alla parola di incidere la pietra. Sono naviganti esperti, amano la profondità, sondano il cuore dell'essere, scrutano l'essenziale. Terra, cielo, acqua, e poi l'uomo, il lavoro, l'arte”.Davide Rondoni è autore di numerosi volumi di poesia, con alcuni dei quali ha vinto i più importanti premi. Tradotto in vari paesi, collabora a programmi di poesia in tv e radio (Rai, Sky, RtvSanMarino e tv2000) alla scrittura di film e di mostre high-tech experience e ad alcuni quotidiani come editorialista. Ha fondato e dirige il Centro di poesia contemporanea dell'Università di Bologna e la rivista clanDestino. E’ inoltre autore di saggi, dirige le collane di poesia per Marietti e cartaCanta. Scrive per il teatro, in prosa, performance con musica, ha tradotto Baudelaire, Rimbaud, Péguy e altri. Partecipa a festival internazionali di poesia in molti paesi.L’ingresso è libero, nel rispetto delle norme anti Covid. Per informazioni e prenotazioni:Ufficio Cultura Comune di Casarsa : tel. 0434 873981, e-mail cultura@comune.casarsadelladelizia.pn.it