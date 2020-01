Davide Toffolo 'magister' del fumetto

Il pordenonese Davide Toffolo è stato scelto come Magister dell’edizione 2020 di ‘Comicon’, che si svolgerà alla Mostra d’Oltremare di Napoli dal 30 aprile al 3 maggio, dopo il successo dello scorso anno che ha segnato il record di 160 mila visitatori.

Fumettista e musicista, da più di 25 anni Toffolo è la voce e la chitarra del gruppo Tre Allegri Ragazzi Morti, tra le più influenti figure della scena indie rock in Italia, oltre che tra gli autori più amati e originali del fumetto italiano.

Toffolo ha firmato opere come Il re bianco, Graphic novel is back, Il cammino della Cumbia, ed è stato uno dei pionieri del graphic novel di ambientazione italiana, con Pasolini.

In qualità di Magister a uno dei più grandi eventi dedicati al fumetto in Italia – dove è prevista anche una mostra deducata ai 50 anni dall’arrivo di Spider-Man nelle edicole italiane - sarà protagonista di un ricco programma di attività culturali, tra cui una mostra personale, una collettiva dedicata ad alcuni fumettisti da lui selezionati, un ciclo di incontri tematici, una performance musicale e la presentazione del volume inedito Cinque allegri ragazzi morti - Il ritorno.