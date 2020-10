Davide Toffolo ospite di Mondofuturo

Giovedì 22 ottobre alle 18 sarà Davide Toffolo il protagonista dell’incontro targato Mondofuturo, serie di interviste web organizzata dal Trieste Science+Fiction Festival per parlare del mondo di domani.



Il frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti, in dialogo con Ricky Russo, dalla pagina Facebook del Festival - www.facebook.com/TriesteScienceFiction - racconterà di cosa comporta organizzare concerti ed eventi durante una pandemia, di quanto sia importante continuare a fare cultura - dalla musica ai fumetti - e ovviamente anche di Andrà tutto benino live, spettacolo musicale disegnato che andrà in scena durante il TS+FF lunedì 2 novembre alle 21.30 al Teatro Miela.

Attraverso musica, parole e immagini ci racconta la sua esperienza di quarantena in compagnia di Covid-19. La cronaca di Davide Toffolo, che con le sue canzoni e i suoi fumetti ha segnato almeno tre generazioni – viene messa in scena attraverso canzoni, racconti esilaranti e giochi interattivi con il pubblico.



Davide Toffolo è una rockstar che fa fumetti e un fumettista che è anche una rockstar. Un’anti-star, per essere precisi. Nessuno ha mai visto così da vicino il grande cantante e disegnatore. Andrà Tutto Benino Live è un momento intimo per conoscere i segreti del disegno e della musica indipendente e per cantare le canzoni dei Tre allegri ragazzi morti come non le avete mai ascoltate.è un ciclo di incontri di scienza e fantascienza ispirato dagli “Incontri di Futurologia” del Festival della Fantascienza. Il progetto, ideato e realizzato da La Cappella Underground e Trieste Science+Fiction Festival, si avvale del patrocinio della SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, di Area Science Park e di EuroScience Open Forum - ESOF2020 Trieste.E sempre con la siglasaranno organizzati alcuni incontri ed eventi speciali nell'ambito della prossima edizione del Trieste Sciece+Fiction Festival, in programma dal 29 ottobre al 3 novembre 2020.