Dedica 2020 a Hisham Matar di fronte alla grande platea del web

S’inaugura di fronte alla grande platea del web “Dedica a Hisham Matar”, 26ma edizione del festival promosso da Thesis Associazione Culturale, che, annunciato online e in presenza dopo lo stop-Covid dello scorso marzo, ha dovuto nuovamente rivedere i suoi piani causa la ripresa della pandemia, suddividendo infine il calendario in due parti: gli appuntamenti diffusi via Facebook e YouTube (Dedica festival Pordenone) dal 21 al 24 novembre e gli eventi dal vivo, per i quali si dovrà ormai attendere il 2021.

Dedica arriva dunque in questo periodo dell’autunno “senza sovrapporsi ad altre iniziative di grande respiro regionale, ma restando in contatto con le aspettative del pubblico, che già aveva vissuto con grande partecipazione il calendario delle Anteprime di inizio anno, imparando a conoscere il mondo poetico dell’autore protagonista”, come ricorda il presidente di Thesis Antonino Frusteri, che ringrazia per il rinnovato sostegno al festival la Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di Pordenone, PromoturismoFVG, la Fondazione Friuli, lo special partner Servizi CGN, insieme a COOP Alleanza 3.0, BCC Pordenonese e Monsile, AssiLab Previdenza e servizi.



- con ospiti in presenza e altri in collegamento video - nel Convento di San Francesco e montati con una regia audio-video di alta qualità (che comprende già la traduzione simultanea delle interviste a Hisham Matar),, secondo la tradizione di Dedica, ma resteranno quindi a disposizione del pubblico sine die.L’assessora regionale alla culture l’assessore comunale alla cultura di Pordenoneplaudono alla scelta di Dedica. “Le difficoltà determinate dalla pandemia da Covid-19 – rileva Gibelli – hanno, ma non hanno certo fermato gli organizzatori dell’associazione culturale Thesis di Pordenone che, con grande spirito di iniziativa, hanno saputo rivedere i loro appuntamenti, spostandoli on-line. Il tutto senza sovrapporsi ad altre manifestazioni culturali della nostra regione.che, grazie ai suoi romanzi, ci ha fatto capire che cosa significa. Un grande in bocca al lupo a Dedica Festival per questa nuova avventura con l’auspicio che ci si possa rivedere nel 2021 dal vivo e in presenza”, conclude Gibelli.– è il commento dell’assessore Tropeano - continua ad essere lae lo fa mantenendo e innovando i suoi grandi eventi letterari : lo ha fatto con Pordenonelegge e lo fa con Dedica festival che ospita in streaming lo scrittore Hisham Matar. Grazie all’associazione Thesis per questa scelta coraggiosa, che denota grande passione e attaccamento al proprio territorio e alla propria gente. Grazie per aver deciso di fare comunque l’evento, on-line, cogliendo un’opportunità importante in questo momento di grande difficoltà per tutta la cultura e non solo”.E’ fissata per- il cui programma è stato predisposto dal direttore artistico- con l’intervista dia Hisham Matar, scrittore di origine libica (oggi cittadino inglese), vincitore del premio Pulitzer 2017 con “”, struggente racconto del suo ritorno in patria, dopo un esilio durato più di trent’anni, e della ricerca del padre Jaballa, imprigionato e fatto sparire dal regime di, di cui era strenuo oppositore. Un altro dei suoi romanzi best-seller, “”, sarà al centro della lettura scenica creata ed interpretata da, sempre al San Francesco, diffusa online ancora nella serata di sabato, alle ore 21. Si prosegue domenica 22 novembre alle 16.30 con “”, conversazione con la giornalista, da anni “sul campo” in Libia e in altre zone di conflitto, condotta daalle 21 sarà ancora Hisham Matar, collegato dalla sua casa di Londra, a parlare dell’ultimo suo libro “”, incontro con la città di Siena e i maestri della pittura medievale, una delle sue grandi passioni (il titolo originale è infatti “A month in Siena”, 2020), qui condivisa con lo storico dell’arte. Infinesempre alle 21 “”, un viaggio nella geopolitica del Mediterraneo guidato da, docente alla Scuola Sant’Anna di Pisa ed esperto internazionale, con: due Anteprime del festival a Fagagna ed Azzano Decimo, la lettura scenica in forma di concerto tratta dal romanzo “Il ritorno”, di e con Michele Riondino e Teho Teardo, la premiazione degli studenti vincitori del Concorso “Parole e immagini per Hisham Matar”, ed infine, alla Biblioteca Civica di Pordenone, la mostra “Libya infelix. Antiche rovine su cui costruire una nuova storia”, con le fotografie di Elio Ciol.