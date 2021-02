Dedica a Giulio Regeni dei bibliotecari del Friuli Venezia Giulia

Si tinge di giallo la sezione FVG dell'Associazione Italiana Biblioteche. Si tratta della scelta del colore, con cui l’associazione di respiro nazionale ha deciso di utilizzare per identificarsi. L’idea dei professionisti dell’informazione del Friuli Venezia Giulia è stata quella di dedicare un pensiero alla memoria di Giulio Regeni.

La decisione, comunicata nei giorni scorsi ai soci, è stata presa a seguito della richiesta da parte della segreteria nazionale, di scegliere un colore che identifichi ciascuna regione: “in questi ultimi giorni – spiega Elisa Callegari, presidente regionale dell’associazione - siamo stati interpellati per scegliere il colore che identificherà la nostra sezione nelle pubblicazioni e nelle comunicazioni social. Inizialmente abbiamo pensato a un grigio blu: rappresenta i nostri monti, il nostro clima, il mare e il Tagliamento. Poi una collega ha suggerito il giallo Regeni, e ci è sembrato fosse significativo e importante che la nostra sezione regionale indossasse questo colore, il colore di chi cerca la verità, di chi vuole conoscere. Ci è sembrato che anche uno dei nostri compiti professionali sia quello di inseguire "virtute e canoscenza" e soprattutto di non dimenticare. D'ora in poi, quindi, la sezione dell'AIB FVG sarà riconoscibile grazie a questo colore che speriamo porteremo con dignità e orgoglio.”

L’associazione, diffusa a livello nazionale, ha un ruolo di rappresentanza per i bibliotecari, ma si occupa anche di promuovere la formazione per i professionisti e in regione è molto attiva con diversi progetti di promozione alla lettura, anche finanziati dalla Regione stessa. Biblioteche scolastiche, beni fotografici, libro antico sono alcune delle tematiche seguite dal sodalizio regionale, ma la sfida più grande e più coinvolgente per il pubblico è la proposta di diffondere la lettura a tutti i cittadini, in particolare ai cosiddetti lettori deboli: “attualmente per la fascia d’età 0-18 anni c’è il progetto regionale LeggiAMO 0-18 che sta avendo grande ricaduta sul territorio. Stiamo ora lavorando per rendere accessibile e diffondere la lettura dai 19 anni ai 99.”

I cittadini possono sempre rivolgersi alle biblioteche per soddisfare molte curiosità e possibilità di approfondimento, anche in questo periodo difficile, le biblioteche hanno sempre trovato il modo di mantenersi in contatto con la propria utenza. In una lettera ai genitori del ricercatore friulano, la presidente Callegari ha ricordato l’impegno dei professionisti dell’informazione, che sentono vicino a quello di Giulio: “noi bibliotecari, in quanto professionisti dell'informazione, crediamo e cerchiamo di applicare nel nostro lavoro quotidiano la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ONU - e in particolare all'articolo 19 ovvero "il diritto di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere". Crediamo che anche Giulio avesse questo diritto, ed ora più che mai la vostra famiglia e tutti noi cittadini che dovremmo inseguire la verità e la conoscenza.”