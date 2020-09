Dedica, annunciate le date dell'edizione 2020

Il festival Dedica di Pordenone annuncia le date dell'edizione 2020, dopo lo stop subito a marzo a una settimana dall'inaugurazione a causa del Coronavirus.

L'edizione che quest'anno è dedicata allo scrittore di origine libica Hisham Matar, è stata riprogrammata dal 21 al 24 novembre con un programma in parte riveduto, a causa delle difficoltà soprattutto legate alla presenza degli ospiti provenienti dall’estero, a cominciare dallo stesso autore protagonista, che non ha mai lasciato la sua casa di Londra, fin dall’inizio della pandemia.

Non mancheranno comunque le voci più importanti del cartellone già presentato a febbraio, a cura di Claudio Cattaruzza, nuovamente declinato in una serie di appuntamenti che si svolgeranno in streaming e in presenza di pubblico, seppure contingentato dalle regole anti-Covid. L’anticipazione arriva in occasione della sinergia culturale con il festival udinese “Vicino Lontano”, slittato anch’esso dalla primavera a fine settembre, che assegnerà il Premio Terzani allo scrittore Amin Maalouf, già protagonista di Dedica nel 2002.



“Un segnale di ripartenza doveroso per l’affezionato pubblico di Dedica, che non ha mai mancato di far sentire il proprio affetto e la propria vicinanza in questi mesi - afferma, presidente di"..” mette al centro l’opera letteraria dello scrittore nato in Libia (oggi cittadino inglese), vincitore del premio Pulitzer 2017 con The return. Fathers, sons and the land in between, Penguin 2016 (Il ritorno. Padri, figli e la terra fra di loro, Einaudi 2017), racconto struggente e potente del suo ritorno in patria, dopo un esilio durato più di trent’anni, e della ricerca del padre Jaballa, tra le voci dell’opposizione al regime di Gheddafi e per questo sequestrato nel 1990, imprigionato e fatto sparire per sempre. Questa tragica scomparsa ha influenzato in maniera decisiva la scrittura di Matar, i cui romanzi, tradotti in più di trenta lingue, sono editi in Italia da Einaudi. Il suo titolo più recente è A Month in Siena (traduzione italiana: Un punto di approdo, 2020), pubblicato proprio nell’imminenza delle date del festival lo scorso febbraio, che sarà al centro di uno degli appuntamenti anche nel nuovo programma autunnale.



“Al di là della qualità indiscutibile dell’opera di un autore tradotto in 40 lingue, pluripremiato, con una bibliografia ristretta ma di grandissimo spessore e riconoscimento e i cui saggi sono pubblicati sul New York Times, sul Guardian, sul Times – afferma il curatore artistico del festival Claudio Cattaruzza – ancora una volta la scelta è caduta su uno scrittore la cui vicenda personale ci porta dritti dentro la storia e dentro l’attualità. E Dedica diventerà come sempre anche occasione per avere uno sguardo alto e privilegiato su altri Paesi”.

Biografia di Hisham Matar

Nato nel 1970 a New York, Matar ha trascorso la sua infanzia prima a Tripoli, quindi al Cairo, costretto poi a trasferirsi a Londra con la famiglia nel 1986. Aveva 19 anni ed era uno studente universitario (a Londra conseguirà la laurea in architettura) già in condizione di esilio, dunque, quando suo padre Jaballa, imprenditore con incarichi diplomatici di alto livello, amico del re Idris deposto da Gheddafi, fu sequestrato nel suo appartamento del Cairo dai servizi segreti egiziani, consegnato alle autorità libiche, rinchiuso nella famigerata prigione di Abu Salim e fatto sparire per sempre. Da quel giorno, infatti, di lui non si è più saputo niente, sono stati mossi i canali diplomatici, si sono susseguiti vari appelli di scrittori e colleghi di Matar per chiederne liberazione, ma invano.

Ventidue anni più tardi, Matar, che non ha mai smesso di cercarlo, approfitta dello sprazzo di speranza aperto dalla rivoluzione del febbraio 2011 per fare finalmente ritorno nella terra della sua infanzia felice. E il libro, straordinario, che ne seguirà è sì un’autobiografia, ma anche un diario, una cronaca giornalistica, un giallo, un lungo poema in prosa e un volume di storia recente sulla Libia. “Quest’uomo che sparisce nel nulla - sottolinea Claudio Cattaruzza - è elemento presente in tutti i libri di Matar, è il dolore per l’assenza, per la privazione di un affetto senza una giustificazione. Un tema che attraversa la sua opera insieme al concetto dell’esilio, il tutto sostenuto da una scrittura asciutta ma straordinariamente poetica”.

A proposito del suo rapporto con la scrittura Matar dichiara che “ogni libro comincia con un gesto, una frase, un'atmosfera, un personaggio, che ti spingono ad andare più a fondo. Credo che ogni libro arrivi con un suo proprio carattere, compiuto. Il mio lavoro sta nell'usare la massima attenzione per coglierlo, mettendo me e i miei desideri da parte. Quando scrivo, voglio essere posseduto dal libro, "esserne scritto". Quando finisci è un misto di euforia e panico, come essere gettato in strada, senza più scopo. È il paradosso dello scrivere: da una parte sei solo, si investe molto l'ego, dall'altra è un esercizio di umiltà, devi arrenderti al libro".