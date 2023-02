Dedica festival a Bagnaria Arsa e San Martino

Fanno il loro ingresso per la prima volta Bagnaria Arsa e San Martino al Tagliamento nel percorso delle anteprime di Dedica festival 2023 (atteso a Pordenone, dal 18 marzo prossimo), con due appuntamenti in programma giovedì 23 e venerdì 24 febbraio nel corso dei quali andranno in scena due produzioni del festival per il percorso che conduce alla rassegna.

La sala parrocchiale di Sevegliano ospiterà giovedì alle 20.45 “Il pranzo della domenica. Voci dalla cucina in un giorno di festa”, reading fra narrazione e musica, organizzato con il sostegno del Comune di Bagnaria Arsa, costruito sulla traccia del romanzo di de Kerangal “Un chemin de tables”, per riscoprire quel senso di conviviale condivisione che la frettolosa dimensione del nostro tempo ci ha fatto dimenticare: protagonisti saranno un maestro dell’affabulazione come Angelo Floramo e il fisarmonicista Gianni Fassetta che mettendo insieme note e parole imbandeiranno una metafora per parlare di quello che siamo diventati e di come invece dovremmo imparare ad essere ancora.

La sala consiliare di San Martino al Tagliamento accoglierà venerdì alle 20.45, la lettura scenica “Canoe”, dall’omonimo libro di racconti di de Kerangal originati dal desiderio di sondare la natura della voce umana, nella riduzione drammaturgica e interpretazione di Nicoletta Oscuro, attrice, cantante e ricercatrice, con l’accompagnamento del musicista Matteo Sgobino. In questa lettura scenica vengono presi in considerazione i racconti che creano la “cornice” del libro, scritti in modo tale che tutti siano collegati tra loro, perché originati dallo stesso desiderio.

Dichiara la scrittrice: "Ho voluto intercettare una frequenza, cogliere un soffio, tenere una nota nel corso di tutto un libro dedicato a una tribù di donne. Donne di tutte le età, solitarie, sognatrici, volubili, ossessionate, o marginali. Sono loro che occupano tutto lo spazio".

L’ingresso agli eventi è libero, senza prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili.