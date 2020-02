Dedica nel segno di Hisham Matar

Un unicum che da 26 anni caratterizza il vivace panorama delle rassegne letterarie italiane: questo è il festival Dedica di Pordenone, grazie alla sua originale formula che concentra in un’intensa settimana di teatro, conversazioni, musica, arte, libri, una vera immersione nel mondo dell’autore protagonista, attorno al quale ogni edizione costruisce il proprio specifico itinerario. L’edizione 2020 sarà incentrata su Hisham Matar, nato a New York da genitori libici, dalla scrittura appassionata ed elegante, caratterizzata da un tratto poetico e da tematiche impegnative come l’esilio, la perdita, il dolore, la separazione, l’assenza, l’effetto terapeutico della bellezza. Il suo è uno stile pacatoe coinvolgente che emoziona e fa riflettere su come l’artedi raccontare non sia solo fonte di incanto, ma ancheuno dei luoghi più sicuri in cui trovare consolazione.

Il ricco calendario 2020 - in programma dal 7 al 14 marzo - è stato presentato questa mattina alla presenza, tra gli altri, dell'assessore regionale alla cultura, Tiziana Gibelli, che ha sottolineato come la presenza di Matar al festival pordenonese diventa anche il modo per continuare a riflettere su vicende come la morte di Giulio Regeni. La presenza di Matar è quantomai di attualità; la sua produzione letteraria si muove infatti sempre nella direzione della ricerca della verità, tema questo che tocca da vicino il Friuli Venezia Giulia con la vicenda combattuta dai genitori di Giulio per fare luce su quanto è accaduto al proprio figlio.

Gibelli ha quindi ricordato il ruolo che le istituzioni devono continuare a mantenere nel tempo, ossia quello di garante dei diritti dei cittadini ed essere strumento con il quale fare luce su verità ancora nascoste. Infine la Regione ha rivolto un plauso a Dedica per la sua connotazione nel panorama culturale del Friuli Venezia Giulia, diventata uno dei punti centrali e di riferimento per l'attività letteraria. Il festival infatti si innesta in un territorio, quello pordenonese, che è molto generoso in questo specifico settore e che, con la sua effervescenza, è in grado di contaminare il resto della regione.

Ideato e curato da Thesis Associazione Culturale, il progetto Dedica è sostenuto da istituzioni ed enti pubblici - in particolare dalla Regione, da PromoTurismoFvg, dal Comune di Pordenone, dalla Fondazione Friuli - e realizzato con il sostegno di importanti soggetti privati: lo special partner Servizi CGN, Crédit Agricole FriulAdria, COOP Alleanza 3.0 e UnipolSai - AssiLab Previdenza e Servizi Pordenone.

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO