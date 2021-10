Dedica riabbraccia il pubblico dal vivo

Con 12 appuntamenti che declinano l’opera dell’autore in diverse espressioni artistiche, prende il via domani – nell’insolita collocazione autunnale - a Pordenone, la 24.edizione del festival Dedica, il primo in regione a poter essere organizzato contando sui posti nelle sale al 100 per cento, e finalmente di nuovo in presenza, dopo che nel 2020 la rassegna era stata costretta a sospendere l’edizione dedicata a Hisham Matar a una settimana dall’avvio (scattò infatti il primo lockdown di marzo), realizzata successivamente a novembre on-line.



Incentrato quest’anno sullo scrittore, giornalista e viaggiatore Paolo Rumiz, il festival si aprirà alle 16.30 nel teatro Verdi di Pordenone, dove è previsto un consistente afflusso di pubblico. Sarà la scrittrice Federica Manzon, autrice anche della lunga intervista inserita nella monografia Dedica a Paolo Rumiz realizzata per il festival e che contiene due testi di Rumiz in esclusiva per Dedica - Anatomia di un bloc notes e L’Europa spiegata a mio nipote - contributi di Alessandro Mezzena Lona, Alessandro de Calò, Gregory Conti, Emilio Rigatti) a condurre la conversazione. E sempre domani durante l’inaugurazione – ed è una delle novità di Dedica 2021 – Rumiz riceverà il Sigillo della Città di Pordenone, prestigioso riconoscimento assegnato «a persone che onorano l’alto senso del sociale, della cultura e della politica».



L’evento inaugurale, per consentire l’accesso a un pubblico più ampio e a chi non troverà posto in teatro sarà trasmesso in diretta sul canale You tube di Dedica. Paolo Rumiz sarà a Pordenone tutta la settimana, fino a sabato 23 ottobre, otto giorni intensi in cui si susseguiranno spettacoli (per i quali ci sono ancora posti disponibili) incontri, musica, cinema, momenti istituzionali e dedicati ai giovani e alle scuole, mostre (tre che saranno inaugurate domani e anche in questo caso l’ingresso è su prenotazione, fino a esaurimento dei posti, inviando mail a: info@dedicafestival.it), due trasferte all’università di Cà Foscari a Venezia e in quella di Klagenfurt (con le quali Dedica ha intrecciato da alcuni anni una prestigiosa collaborazione). L’accesso a tutti gli eventi sarà consentito esclusivamente alle persone munite di Green pass.L’ingresso è gratuito tranne che per i tre spettacoli e il concerto finale e in questo caso i biglietti si possono acquistare sia nella biglietteria del teatro Verdi di Pordenone sia on line (dedicafestival.ticka.it) . Per l’intera durata del festival sarà inoltre aperto nei luoghi degli eventi un book corner con i libri di Paolo Rumiz, degli ospiti attesi e le pubblicazioni di Dedica, gestito dalla libreria Einaudi-Giavedoni. Per informazioni, dettagli e per l’acquisto della Dedica Card, che dà diritto a diverse agevolazioni anche nella modalità di accesso agli eventi: www.dedicafestival.it, Fb e Instagram.